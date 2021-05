Naomi - oficjalne zdjęcie superbohaterki z serialu ze świata DC

DC

Trwają prace nad pilotem serialu komiksowego Naomi. Pomimo tego, że jeszcze projekt nie został zamówiony na sezon, postanowiono pokazać tytułową superbohaterkę, w którą wciela się Kaci Walfall. Start promocji nie oznacza, że serial zostanie zamówiony.

Projekt jest oparty na komiksie Briana Michaela Bendisa. Zaś zdjęcie promocyjne nawiązuje do jednej z okładek. Naomi niedawno w komiksach DC dołączyła do Ligi Sprawiedliwości. Stało się to w 50. zeszycie komiksu Justice League, który również jest autorstwa Bendisa.

Naomi w komiksach

Historia skupia się na pewnej siebie uczennicy z liceum, która jest fanką komiksów i geekiem. Gdy poprzez nadnaturalne wydarzenia bohaterka odkrywa, że ma moce, decyduje się podążać za przeznaczeniem superbohaterki.

W obsadzie są także Alexander Wraith, Cranston Johnson i Camila Moreno. Showrunnerką i twórczynią jest Ava DuVernay, za scenariusz odpowiada Jill Blankenship, znana z Arrow. Amanda Marsalis stoi za kamerą pilota. Nie wiadomo, czy Naomi będzie związana fabularnie z Arrowverse.