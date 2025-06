Samuel L. Jackson cieszy się z dołączenia do świata Tulsa King. Co wie o swojej postaci ze spin-offu?

fot. Amadeus Productions // Samuel L. Jackson w filmie "The Unholy Trinity"

Kilka dni temu informowaliśmy, że Samuel L. Jackson zagra głównego bohatera w spin-offie Tulsa King, który będzie nosić tytuł NOLA King. Akcja nowego serialu przeniesie się do Nowego Orleanu. Szczegóły fabuły nowej produkcji ze świata tworzonego przez Taylora Sheridana są trzymane w tajemnicy. Wygląda na to, że również sam aktor nie za dużo wie o swojej roli.

Podczas rozmowy z serwisem Collider Samuel L. Jackson bardzo entuzjastycznie wypowiadał się o nowym projekcie.

Co najmniej 15 z tych seriali jest wciąż na mojej liście do obejrzenia, więc naprawdę cieszę się, że będę w tym uniwersum. Właśnie rozmawiałem o tym wcześniej z Pierce'em. Obejrzałem Tulsa King i spodobało mi się, zanim jeszcze pojawił się ten pomysł. Wiem bardzo niewiele o tym, co się wydarzy. Nie znam imienia postaci. Nie wiem, jaka jest nasza historia. Nic o tym nie wiem, ale wiem, że bardzo chcę się w to zanurzyć i dowiedzieć się, co to będzie.

Aktor wspomniał o Piersie Brosnanie, z którym wspólnie udzielał wywiadu na temat filmu The Unholy Trinity, gdzie razem zagrali. Przypomnijmy, że Brosnan jest też gwiazdą nowego serialu Strefa gangsterów (MobLand) i to właśnie tę produkcję chciałby również obejrzeć Jackson.

O czym jest NOLA King?

Historia skupia się na Russellu Lee Washingtonie Jr., który również wywodzi się ze świata przestępczego. Najpierw stanie do walki z Dwightem Manfredim (Sylvester Stallone), by potem – w swoim własnym serialu – udać się do Nowego Orleanu i przejąć władzę nad światem podziemnym miasta.

Prace na planie 3. sezonu Tulsa King trwają już od kilku miesięcy. Samuel L. Jackson pojawi się na planie w lipcu, natomiast rozpoczęcie zdjęć do NOLA King zaplanowano na luty.