Elliot Page w MCU? Wcześniej grał Kitty Pryde w X-Menach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według rzetelnego insidera MTTSH, Elliot Page spotkał się z Marvel Studios w sprawie potencjalnej roli w nadchodzącym projekcie. To oznacza, że gwiazda The Umbrella Academy w niedalekiej przyszłości może zadebiutować w MCU!

To nie byłoby pierwsza rola Elliota Page'a w Marvelu. Wcześniej grał Kitty Pryde w filmach X-Men: Ostatni bastion i Przeszłość, która nadejdzie z 20th Century Fox. Choć to raczej niemożliwe, by ponownie zagrał bohaterkę – wtedy był znany jeszcze jako Ellen Page, a nawet w przypadku The Umbrella Academy po tranzycji dostosowano mu pod nią rolę – to nadal może chodzić o długo oczekiwany reboot X-Menów.

X-Men - plotki o reboocie MCU

Oczywiście, na razie Marvel nic oficjalnie nie ogłosił w sprawie X-Menów. W ostatnich tygodniach nasiliły się jednak plotki na temat rebootu od wielu wiarygodnych źródeł, które sugerują, że coś się powoli dzieje za kulisami. Były na przykład doniesienia, że Harris Dickinson i Jack Champion są brani pod uwagę do roli Cyklopa, Sadie Sink, gwiazda Stranger Things, jest czołową kandydatką do zagrania Jean Grey, a Ayo Edebiri ma wcielić się w Storm.

Co ciekawe, John Rocha i Jeff Sneider z The Hot Mic (znani insiderzy, który goszczą wiele gwiazd w swoim programie) uważają, że reboot X-Menów ma ukazać się zaledwie parę miesięcy po premierze Avengers: Secret Wars w 2027 roku.

