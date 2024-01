Napoleon online - kiedy premiera w VOD? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Apple Original Films jeszcze nie ogłosiło oficjalnej daty, ale według niezawodnego portalu When to Stream, Napoleon trafi do VOD w Ameryce Północnej już 9 stycznia 2024 roku. Chodzi o serwisy VOD, w których możemy zakupić wersję cyfrową lub wypożyczyć ją na 48 godzin. W przypadku Czasu krwawego księżyca (również film Apple'a) data premiery światowej pokryła się z polską, więc niewykluczone, że tak też będzie tym razem. Ważne jest, by zaznaczyć: na VOD trafi wersja kinowa, a docelowo do Apple TV+ ma trafić 4-godzinna wersja reżyserska, czyli dwukrotnie dłuższa i inaczej zmontowana, niż to, co było w kinach.

Napoleon - kiedy w streamingu?

Napoleon, podobnie jak Czas krwawego księżyca, to film Apple Originals Films. Docelowo więc trafi do platformy streamingowej Apple TV+ opartej na subskrypcji. Biorąc pod uwagę, że wspomniane dzieło Martina Scorsese trafi do niej 12 stycznia, czyli miesiąc i parę dni po premierze w VOD, możemy założyć, że Napoleon trafi w okolicach 12 lutego do Apple TV+. Na razie to jedynie spekulacja.

Napoleon - opis fabuły

Superprodukcja będzie opowiadać o drodze do władzy nad Europą francuskiego cesarza widzianej przez pryzmat jego związku z cesarzową Józefiną. Zobaczymy, jak działał jego zmysł wojskowy i taktyczny.

W obsadzie są Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby i Tahar Rahim. Za scenariusz odpowiada David Scarpa. Ridley Scott stoi za kamerą.