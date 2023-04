Napoleon - Ridley Scott pokazał fragmenty. Będą epickie bitwy

AppleTV+

Apple TV+ w odróżnieniu od innych platform streamingowych chce mocno wspierać kino. Dlatego Napoleon i inne ważne filmy będą najpierw w kinach na całym świecie, potem w serwisie. Podczas CinemaCon, czyli imprezie poświęconej kinom i kiniarzom, pokazano fragmenty. Odpowiadał za to Tom Rothman, szef Sony, które produkuje ten film dla Apple'a.

Napoleon z rozmachem

Pokazano kilka fragmentów, które podkreślają to, co zawsze Ridley Scott lubił w filmach kostiumowych i historycznych, czyli dostajemy nakręconą z rozmachem epicką bitwę. W scenach Napoleon grany przez Joaquina Phoenix dowodzi francuską armią w bitwie, w której mierzy się z siłami rosyjskimi i austriackimi. Wszystko odbywa się w klimatycznej mglistej scenerii w czasie zimy. Dochodzi do ataku - żołnierze walczą na bagnety, wielu wpada do wody, gdy lód pod nimi się rozpada. Dziennikarze twierdzą, że Napoleon zdecydowanie wyróżnia się wizualnie na tle innych wielkich widowisk z epickimi bitwami. Budżet nie jest znany, ale to co pokazano udowadnia, że wydano na ten film miliony dolarów.

Na razie nie wiadomo, kiedy do sieci wpadnie pierwszy zwiastun. Ridley Scott wyreżyserował na podstawie scenariusza Davida scarpy. Film pokaże świeże i osobiste spojrzenie na to, jak Napoleon stał się cesarzem przez pryzmat jego uzależniającej relacji z Józefiną (Vanessa Kirby). Na ekranie mamy zobaczyć słynne bitwy oraz, jak Napoleon stał się wyjątkowym strategiem i dowódcą wojskowym. A wiemy z różnych filmów, że Ridley Scott ma świetne podejście do scen batalistycznych.

Film trafi do kin w listopadzie 2023 roku. Kilka tygodni później do platformy streamingowej Apple TV+.