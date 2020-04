Naprzód online - premiera filmu w VOD z polskim dubbingiem. Wiemy, gdzie i kiedy

Premiera Naprzód w VOD odbędzie się 26 kwietnia w platformie iTunes. Za dostęp trzeba będzie zapłacić 44,99 złotych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to premiera z polskim dubbingiem. Nie jest wykluczone, że w tym okresie trafi też do innych platform, ale na razie tego nie wiemy.

Przypomnijmy, że Naprzód trafiło do światowych kin na początku marca 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Chwilę później kina na całym świecie świecie zostały zamknięte, więc Disney jako dystrybutor podjął decyzję, aby przyspieszyć premierę w domach. Najpierw film trafił do VOD w wielu krajach, potem na Disney+.

fot. iTunes

Naprzód - o czym film?

Historia rozgrywa się w świecie fantasy na przedmieściach. Bohaterami są dwaj nastoletni bracia będący elfami, którzy wyruszają na przygodę, by odkryć, że w świecie istnieje jeszcze magia.

