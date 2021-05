Nasza część nocy: w tej powieści przeczytacie o argentyńskiej juncie i tajnych stowarzyszeniach

Echa

Wydawnictwo Echa, które niedawno wypuściło na polski rynek powieść fantasy Marlona Jamesa pt. Czarny lampart, czerwony wilk, tym razem zapowiada książkę w nieco innych klimatach. Nasza część nocy to powieść argentyńskiej pisarki Marianny Enriquez.

W Naszej części nocy autorka czerpie z historii swojego kraju, przypomina o czasach rządów wojskowej junty, a jednocześnie wprowadza do fabuły elementy nadnaturalne i fantastyczne.

Nasza część nocy ukaże się w Polsce już 19 maja. Oto okładka i opis książki:

Źródło: Echa

Uzbrojeni po zęby żołnierze, strzeżone drogi i unoszące się w powietrzu napięcie – to Argentyna pod rządami wojskowej junty. Ojciec z synem zamierzają przeprawić się z Buenos Aires do północnej granicy kraju z Brazylią. Matka Gaspara, bo tak ma na imię chłopiec, zginęła w tajemniczych okolicznościach.

Ojciec jest zdeterminowany, by uratować chłopca przed jego przeznaczeniem. Gaspar ma bowiem zostać medium na usługach Zakonu – tajnego stowarzyszenia, które przy pomocy zakazanych i niebezpiecznych rytuałów kontaktuje się z Ciemnością. By zyskać nieśmiertelność, członkowie Zakonu, rządzonego przez krewnych matki Gaspara, nie cofną się przed niczym. Ich starania sięgają setki lat wstecz, odkąd wieść o Ciemności przewędrowała z Afryki, przez Anglię, do Argentyny.

Enriquez czerpie garściami z historii swojego kraju i dawno zapomnianych wierzeń, tworząc niepokojącą, lecz olśniewającą powieść. Nasza część nocy to kolejny dowód na to, że autorka jest jednym z najważniejszych głosów w literaturze latynoamerykańskiej.