Anthony Mackie i Chris Evans występowali wspólnie przez 5 lat w filmach Marvela jako Sam Wilson/Falcon i Steve Rogers/Kapitan Ameryka. Ich bohaterowie byli bliskimi przyjaciółmi, a Steve podarował Samowi swoją tarczę pod koniec Avengers: Koniec gry. Teraz to Mackie gra pierwsze skrzypce w nowym filmie o Kapitanie Ameryce, ale to nie oznacza, że Evans nie powróci do MCU. Wypowiedzi obu aktorów na ten temat... są jednak mocno zbieżne.

Avengers: Doomsday – wypowiedź Anthony'ego Mackiego

Tak Anthony Mackie skomentował newsa o rzekomym powrocie Chrisa Evansa w Avengers: Doomsday w wywiadzie dla Esquire Magazine.

Nie wiedziałem tego! Rozmawiałem z Chrisem kilka tygodni temu i wtedy nie było tematu. Przynajmniej nie powiedział mi, że jest taka możliwość, bo go o to zapytałem. Byłem jak "Wiesz, powiedzieli, że ściągną wszystkich z powrotem do tego filmu. Wrócisz?". Odpowiedział "Och, wiesz, jestem szczęśliwy na emeryturze". Dowiedziałem się tego wtedy. Mój menadżer mi to powiedział, był jak "Och, wygląda na to, że Chris wraca". To wszystko, co wiem. Nie widziałem scenariusza.

Avengers: Doomsday – wypowiedź Chrisa Evansa

W tym samym magazynie opublikowano też komentarz w tej sprawie Chrisa Evansa.

To nieprawda, tak właściwie. To zawsze się zdarza. To znaczy, zdarza się co kilka lat – od czasów Endgame. Po prostu przestałem na to odpowiadać. Tak, to nieprawda – szczęśliwa emerytura!

Istnieje szansa, że Evans może kłamać – zupełnie jak było z Andrew Garfieldem, który zaprzeczał swojego powrotu do roli Spider-Mana w Spider-Man: Bez drogi do domu przed premierą filmu. Na razie jednak twardo zaprzecza, jakoby miał powrócić do MCU w Avengers: Doomsday. Piąta odsłona serii będzie miała swoją premierę w 2026 roku, a za kamerami powrócą bracia Russo.

