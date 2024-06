Natalie Portman wróci do roli Potężnej Thor? Aktorka by tego chciała

fot. Marvel Studios

Natalie Portman powróciła do Kinowego Uniwersum Marvela po krótkiej nieobecności przy Thor: Ragnarok. Jej rola Jane Foster w kolejnym filmie, Thor: miłość i grom, była już znacznie istotniejsza i większa, a aktorka miała okazję podnieść Mjolnira. Niestety w związku z tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły tę postać w filmie Taiki Waititiego, Jane Foster zmarła, a jej ostatnia scena po napisach odbyła się już w Valhalli, czyli krainie, do której trafiają nordyccy bohaterowie.

Scena ta w pewien sposób otworzyła przed kolejnymi twórcami drogę do tego, by przywrócić Jane Foster na wielki ekran. A co na to sama aktorka?

Natalie Portman wróci do roli Potężnej Thor?

Okazuje się, że Natalie Portman nie miałaby nic przeciwko takiemu obrotowi spraw, bo sama świetnie się bawiła przy tworzeniu tego filmu:

Nikt mnie jeszcze o to nie zapytał z Marvela, dlatego nie wiem, czy wrócę. Ale pewnie, to była super zabawa. Spędziłam świetny czas przy pracy nad tym filmem. Kochałam pracować z Taiką, a Chris jest po prostu wspaniały, tak samo jak Tessa Thompson. Każdego dnia śmiałam się od rana do wieczora. Nie wspominając już o Australii, która jest przepięknym krajem.