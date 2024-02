Natalie Portman była seksualizowana jako dziecięca gwiazda. Inna aktorka okazała jej wsparcie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Natalie Portman podczas swojego przemówienia ma Marszu Kobiet opowiedziała o tym, jak seksualizowano ją, gdy była młodą aktorką. Jak donosi portal People, w podcaście Smartless zdradziła, że starsza koleżanka z branży rozrywkowej odezwała się do niej po tym wydarzeniu. Była nią Jodie Foster.

Wygłosiłam przemówienie ma Marszu Kobiet na temat bycia seksualizowaną jako młoda aktorka, a ona skontaktowała się ze mną po tym. Porozmawiałyśmy i było niesamowicie. Nadal jest moim wzorem do naśladowania.

Przypominamy, że Natalie Portman w bardzo młodym wieku zyskała sławę: gdy miała 11 lat, wystąpiła w kryminale Leon zawodowiec Luca Bessona, który wciąż wzbudza w niej mieszane emocje, a w wieku 12 lat zagrała w filmie Taksówkarz Martina Scorsese, w którym wcieliła się w rolę dziecięcej prostytutki.

Aktorka przyznała, że bardzo wcześnie nauczyła się zgrywać twardą i niedostępną na planie filmowym, by w pewnym sensie stworzyć wokół siebie mur, który mógłby ją chronić przed seksualizacją ze strony potencjalnych oprawców.

To zgrywanie poważnej w pewnym sensie mnie chroniło. Czułam, że niemal daje w ten sposób sygnał ostrzegawczy: Och, nie próbuj jej skrzywdzić. Nie żeby ktokolwiek na to zasługiwał albo się o to prosił, ale myślę, że to był nieświadomy sposób obrony.

Portman dodała, że mama była z nią cały czas i dbała o to, by nikt się do niej nie zbliżał, gdy pracowała jako dziecięca aktorka. Za to ojciec przekonywał ją, by znalazła sobie inną pracę. Studiowała zresztą w tym celu psychologię na Harvardzie, ale nigdy nie porzuciła aktorstwa.

Tutaj możecie zobaczyć pełne przemówienie aktorki na Marszu Kobiet: