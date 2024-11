Tak Marvel wprowadzi X-Menów do MCU. Nowość po Avengers: Secret Wars

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ledwie wczoraj Marvel, ustami swojego prezesa, Kevina Feige, potwierdził, że w MCU po filmie Avengers: Secret Wars rozpocznie się era (tudzież: Saga) mutantów. Choć w multiwersum zobaczyliśmy już kilka postaci znanych z produkcji studia Fox o X-Menach, jak choćby Wolverine'a, Profesora X czy Beast, przygotowania do wprowadzenia tej grupy herosów na pełną skalę dopiero trwają. Jak przedstawia to sam Feige:

W kolejnych filmach zobaczycie X-Menów, których możecie kojarzyć. A kiedy historia Secret Wars się zakończy, to wprowadzi nas w nową erę mutantów i X-Menów. To jedno z moich marzeń, aby X-Men znów byli w domu.

Słowa szefa Marvel Studios zrodziły w sieci całą lawinę spekulacji na temat sposobu, w jaki Dom Pomysłów koniec końców połączy MCU z rzeczywistością mutantów. Nowe doniesienia w tej sprawie przedstawia scooper MyTimeToShineHello (rzecz jasna do jego rewelacji podchodźmy póki co z dystansem). Twierdzi on, że Avengers: Secret Wars doprowadzi do "powstania zupełnie nowego uniwersum, w którego obrębie mutanci/X-Meni zawsze istnieli w MCU".

Mówi się również o tym, że za zespolenie różnych linii czasowych i alternatywnych rzeczywistości mają odpowiadać działania Scarlet Witch, która będzie próbowała uchronić wszechświat, chcąc tym samym odkupić dawne przewinienia.

Film Avengers: Secret Wars wejdzie na ekrany kin 7 maja 2027 roku.