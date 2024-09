Naukowcy zapisali ludzki genom w niezniszczalnym krysztale

fot. University of Southampton

Reklama

Zespół naukowców z Centrum Badań nad Optoelektroniką (ORC) Uniwersytetu w Southampton pomyślnie zapisał pełen ludzki genom w krysztale pamięci 5D. Ten rewolucyjny nośnik danych jest w stanie przetrwać miliardy lat bez degradacji, co potencjalnie może dostarczyć dane niezbędne do odtworzenia ludzkości w odległej przyszłości.

Kwantowy skok w zachowywaniu danych

Technologia kryształu pamięci 5D stanowi znaczący postęp w stosunku do tradycyjnych metod przechowywania, które z czasem ulegają degradacji. Kryształy mogą pomieścić do 360 terabajtów danych w swojej największej wersji, zachowując integralność nawet w temperaturach sięgających 1000°C. Ta wytrzymałość przyniosła kryształowi Rekord Guinnessa w 2014 roku jako najtrwalszemu nośnikowi danych.

„Nasza metoda wykorzystuje ultraszybkie lasery do zapisywania danych w nanostrukturalnych pustkach wewnątrz krzemionki, z cechami tak małymi jak 20 nanometrów” – wyjaśnił profesor Peter Kazansky, który kieruje zespołem badawczym. „W przeciwieństwie do 2D zapisu na powierzchniach, wykorzystujemy dwa optyczne wymiary i trzy współrzędne przestrzenne do pisania w całym materiale, stąd określenie ‘5D’.”

fot. University of Southampton

Potencjał zachowania gatunków

Długowieczność tej technologii otwiera możliwości zachowania informacji genetycznych zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Chociaż obecna nauka nie pozwala na syntetyczne tworzenie złożonych organizmów wyłącznie na podstawie danych genetycznych, postępy w biologii syntetycznej – takie jak stworzenie syntetycznej bakterii przez zespół Dr. Craiga Ventera w 2010 roku – sugerują przyszły potencjał.

„Wiemy, że materiał genetyczny prostych organizmów może być syntetyzowany i używany do tworzenia żywych okazów w laboratorium” – powiedział prof. Kazansky. „Kryształ pamięci 5D może służyć jako wieczny repozytorium informacji genomowej, z którego można będzie odtworzyć złożone organizmy, jeśli w przyszłości nauka na to pozwoli.”

Podróż do przyszłości

Aby przetestować swoją koncepcję, zespół zapisał cały ludzki genom na krysztale pamięci 5D, sekwencjonując każde z około trzech miliardów „liter” 150 razy, aby zapewnić dokładność. Kryształ jest obecnie przechowywany w archiwum Memory of Mankind, kapsule czasu znajdującej się w solnej jaskini w Hallstatt w Austrii.

fot. materiały prasowe

Zdając sobie sprawę, że dane mogą zostać odkryte przez przyszłą inteligencję – czy to przyszły gatunek, czy maszynę – bez żadnego kontekstu, zespół zapisał na krysztale wizualny klucz. Klucz ten zawiera reprezentacje elementów uniwersalnych, strukturę molekularną zasad DNA oraz formację podwójnej helisy, dostarczając wskazówek do interpretacji przechowywanych informacji.

W nawiązaniu do plakietek umieszczonych w wystrzelonych przez NASA sondach kosmicznych Pioneer, kryształ zawiera również wskaźniki wizualne odnoszące się do ludzkości. „Chociaż nie wiemy, czy nasze kryształy pamięci kiedykolwiek dotrą tak daleko jak Przesłanie Pioneera, jesteśmy pewni, że przewyższą je pod względem trwałości” – dodał prof. Kazansky.

Dziedzictwo zapisane w kamieniu

Rozwój kryształów pamięci 5D nie tylko stanowi kamień milowy w dziedzinie przechowywania danych, ale również rodzi głębokie pytania dotyczące naszego dziedzictwa i jego zachowania. W obliczu globalnych wyzwań zagrażających bioróżnorodności, a nawet samej ludzkości, taka technologia oferuje sposób na zachowanie istoty życia na miliardy lat. Być może kiedyś ktoś odtworzy człowieka tak samo, jak my próbujemy odtworzyć wymarłe zwierzęta – jak choćby mamuty – z DNA, które przetrwało w wiecznej zmarzlinie.