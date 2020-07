Nawet Mjolnir nie zatrzymał nowego króla uniwersum - kolejna postać podniosła młot

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Informowaliśmy Was już niejednokrotnie, że w trakcie pandemii Marvel często sięgał po motyw Mjolnira - teraz zabiegi te uległy jeszcze zintensyfikowaniu. W zeszycie Avengers #34, którego scenarzystą jest Jason Aaron, młot został podniesiony przez kolejną postać. Komentatorzy w sieci są zgodni, że tym razem wyjątkowo artefaktu niegodną.

W serii tej Moon Knight przejmuje moce członków Avengers: Iron Fista, Doktora Strange'a i Ghost Ridera. Wiemy, że robi to na polecenie mitycznego boga Khonshu, który chce dzięki tym zdolnościom "uratować świat". Gdy Marc Spector dociera do Thora, między herosami dochodzi do pojedynku. Chwilę później Moon Knight zdołał zatrzymać pędzący w jego kierunku Mjolnir, ostatecznie przygniatając nim boga burzy i piorunów. Mógł tego dokonać z uwagi na fakt swojej kontroli nad księżycowymi skałami - de facto to właśnie z takiego materiału wykonany jest artefakt.

W najnowszym zeszycie Spector musiał zmierzyć się z będącym ucieleśnieniem największego zła Mefisto. Co ciekawe, heros poradził sobie z nim nadspodziewanie łatwo, przebijając lewitującym Mjolnirem klatkę piersiową antagonisty. Sęk w tym, że do ostatecznego uśmiercenia musiałby wykorzystać moce wszystkich członków Avengers. To właśnie w tym momencie Aaron postanowił zszokować czytelników, pokazując, jak Khonshu podnosi Mjolnir i wyrusza, by zabić Mefisto samemu. Patrząc na komiksową historię bóstwa, nigdy nie wykazał on takiej "godności", by ktokolwiek dopuszczał myśl o podniesieniu przez niego młota - na razie jednak nadal nie znamy jego rzeczywistych intencji.

Avengers #34 - plansze

Z kolei w innym komiksie, Empyre #1, Kree i Skrulle zbudowały zaskakujący kosmiczny sojusz pod przewodnictwem Hulklinga (ma on w sobie krew obu ras). W ich dalszych planach pojawił się m.in. atak na naszą planetę - to dlatego do gry postanowili włączyć się Avengers. Koniec końców doszło do wielkiego starcia, w ramach którego Thor rzucił Mjolnirem właśnie w kierunku Hulklinga. Rzecz w tym, że atakowany był w stanie za pomocą własnego miecza odeprzeć ten atak (przypomnijmy, że Hulkling również posiada artefakt obdarzony magiczną mocą - mogą go nosić tylko potomkowie postaci znanej jako Dorrek Supreme).

Empyre #1 - plansze

Zobaczcie także materiał wideo zapowiadający cały event Empyre: