Nawiedzony dom na wzgórzu - pierwsze zdjęcia oraz nowe informacje o 2. sezonie

Źródło: Vanity Fair

Nawiedzony dom na wzgórzu to serial Netflixa z 2018 roku, który stał się nieoczekiwanym hitem. Wiemy, że rozpoczął on serię antologii, czyli każdy sezon to zupełnie nowa historia i całkowicie inni bohaterowie, a spoiwem będzie podobny klimat. Za sprawą portalu Vanity Fair dowiedzieliśmy się nowych szczegółów o 2. sezonie.

Produkcja zatytułowana The Haunting of Bly Manor przedstawi historię inspirowaną powieścią Henry'ego Jamesa pt.: The Turn of the Screw z 1898 roku. Druga odsłona antologii opowie historię guwernantki (Victoria Pedretti), której powierzono opiekę nad „dwójką bardzo niezwykłych dzieci”. Znajdując się na wsi, bohaterka będzie odkrywać mroczne tajemnice, których sens będzie bardzo trudno jej wytłumaczyć. Zobaczcie serię nowych zdjęć z kolejnej odsłony:

The Haunting of Bly Manor - zdjęcie

Mike Flanagan jest twórcą serialu i w rozmowie z Vanity Fair zdradził, że w 2. sezonie widzowie zobaczą opowieść o tragicznej miłości. W nowej odsłonie pojawi się kilku aktorów, których znamy z pierwszej serii. Wystąpi m.in. Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, czy Kate Siegel. Produkcja ma zadebiutować jesienią 2020 roku na Netflix.