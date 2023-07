Nawiedzony dwór – nowy zwiastun. To prawdziwa mieszanka humoru i grozy

fot. Disney

Disney zaprezentował kolejny trailer długo wyczekiwanego projektu Nawiedzony dwór. Jest to film bazujący na doskonale znanej atrakcji z Disneylandu, który zawiera w sobie znajome elementy, w tym rozpoznawalne duchy z oryginalnej rozrywki. Zapowiedź ujawnia wizerunek gwiazdorskiej ekipy łowców duchów, ale także obdarowuje nas spojrzeniem na kultowego ducha Hatboxa.

Nawiedzony dwór – zwiastun

Choć film otrzymał kategorię PG-13, najnowsze wideo jest dowodem stworzenia lekkiej komedii. Możemy się zatem spodziewać ciekawego kina familijnego. Obejrzyjcie zwiastun poniżej.

Nawiedzony dwór – reżyser

Zbliżająca się produkcja to drugi już film o słynnej atrakcji. Pierwszy ukazał się w 2003 roku, kiedy to główną rolę zagrał Eddie Murphy. Justin Simien, czyli reżyser najnowszej wersji przygody opartej na rozrywce Disneylandu opowiedział o związku z pierwotnym projektem.

Chciałem zapewnić w naszym filmie kilka elementów nawiązujących do formy z 2003. Tak aby ludzie, którzy byli fanami tamtej produkcji, poczuli, że nasz obraz nie jest całkowitym odejściem od korzeni. Ale jeśli mam być szczery, nie wyszło to najlepiej. Akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie, ale nasza rezydencja bardziej przypomina rezydencję z Disneylandu, która znajduje się na New Orleans Square. I jest to całkowicie oryginalna historia, pomimo tego, że jest w pewnym sensie napędzana przez własność intelektualną i pracuje z postaciami, które zostały już ustalone.

Nawiedzony dwór – fabuła

W nowym filmie lekarka (Rosario Dawson) i jej 9-letni syn (Chase Dillon) chcąc rozpocząć nowe życie, wprowadzają się do dziwnie przystępnej cenowo rezydencji w Nowym Orleanie. Niedługo później odkrywają, że miejsce to jest czymś więcej, niż się spodziewali. Desperacko szukając pomocy, kontaktują się z księdzem (Owen Wilson), który z kolei zwraca się o pomoc do owdowiałego naukowca (nieudolnego eksperta od zjawisk paranormalnych; LaKeith Stanfield), medium z Dzielnicy Francuskiej (Tiffany Haddish) i zrzędliwego historyka (Danny DeVito).

Nawiedzony dwór - trafi do kin 28 lipca.