Na 3. część kinowej Diuny trzeba jeszcze trochę poczekać, ale BOOM! Studios przygotowało coś idealnego dla fanów tego świata, a przede wszystkim zamieszkujących Arrakis wielkich robaków. Oto okładki z nowego one-shota.

BOOM! Studios przygotowało nowy komiks, tym razem jedno-zeszytowy, który skupi się na historii Shai-Huluda, czyli ikonicznego czerwia ze świata Diuny. Za scenariusz do nowego komiksu zatytułowanego Dune: Edge of a Crysknife: Rage of Shai-Hulud odpowiada Brian Herbert i Kevin J. Anderson, czyli kontynuatorzy prac Franka Herberta. Za ilustracje jest odpowiedzialny Andrea Scalmazzi oraz Francesco Mazzoli.

Oto piękne okładki w wykonaniu Raymonda Swanlanda, Juana Samu i Justine'a Florentino:

Historia komiksu rozpoczyna się w trakcie trwającej od jakiegoś czasu bitwy, podczas której Samos rzuca wyzwanie Baronowi Absurd Harkonnenowi i rozpoczyna oblężenie jego fortecy. Mimo przewagi broni i ludzi, Samos nie jest w stanie pokonać wysokich i ufortyfikowanych murów. To wtedy decyduje się na znalezienie legendarnego Shai-Huluda, potężnego czerwia, aby w ten sposób przechylić szalę bitwy na swoją stronę.

Oto poprzednie komiksowe prequele Diuny od BOOM! Studios:

