Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 - kogo gra Hayley Atwell? "Ta postać nie pasuje do filmu"

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 to siódma część franczyzy, która będzie mieć premierę 12 lipca 2023 roku. W głównego bohatera ponownie wcieli się Tom Cruise. Do swoich ról powrócili również Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson i Vanessa Kirby.

W obsadzie znalazła się też Hayley Atwell, grająca postać, o której niewiele wiadomo poza tym, że ma na imię Grace. Reżyser Christopher McQuarrie w wywiadzie dla Empire Magazine podzielił się szczegółami związanymi z tajemniczą bohaterką.

Postać Hayley przez bardzo długi czas nie miała imienia. Ona ma własny cel i w mniejszym lub większym stopniu zostaje złapana w sidła w tym filmie. Masz tutaj postać, która absolutnie nie pasuje do filmu Mission: Impossible i robi wszystko, co w jej mocy, aby się wydostać.

W wywiadzie dla Light The Fuse zarówno Atwell, jak i McQuarrie mówili, że ta rola jest niejednoznaczna. Wspominali o eksploracji odporności bohaterki na sytuację, w której się znalazła. Ważne będzie to, jak jej podróż się rozpocznie, o co zostanie poproszona i jak to się może dla niej potencjalnie zakończyć. Filmowiec dodał, że jej postać będzie się całkowicie różnić od innych kobiet we franczyzie granych przez Michelle Monaghan i Rebeccę Ferguson.

Aby Hayley istniała we franczyzie, w której inne kobiety przychodziły i przedstawiały swoje stanowisko, uznaliśmy, że "tak być nie może". Nie chcemy, aby Hayley była powtórką jakiejkolwiek postaci, która pojawiła się wcześniej. Co pozostało? Co jest wyjątkowe, a co nowe? Napisaliśmy scenę o tym, jak wyobrażaliśmy sobie istotę tej postaci - i to właśnie Hayley przyszła i zagrała. Odkryliśmy, że Hayley miała tę energię, szczególnie z Tomem. To była dosłownie wibracja. Czujesz to i myślisz: „Nie wiem, co myśleć o tej osobie”.

