Need for Speed: Hot Pursuit powróci? Remaster w ofercie Amazonu

EA

Need for Speed - kiedyś te trzy słowa elektryzowały społeczność graczy. Dziś już nie robią takiego wrażenia, a seria cały czas próbuje wstać z kolan. Możliwe, że czasy kiedy każdy z utęsknieniem czekał na ten tytuł minęły bezpowrotnie, ale być może wkrótce będzie można sobie odświeżyć jedną z lepszych pozycji z całego cyklu, grę Need for Speed: Hot Pursuit.

Ten właśnie tytuł z dopiskiem "Remastered" pojawił się w ofercie brytyjskiego Amazonu. Jego cena jest stosunkowo niska i wynosi 35 funtów (około 170 zl), co może sugerować, że nie dostaniemy wielkich zmian, a jedynie podbitą rozdzielczość i drobne usprawnienia.

Według Amazonu gra powinna zadebiutować na rynku 13 listopada tego roku. Ile w tym prawdy? Do ujawnionej przez sieć sklepów daty zostało jeszcze sporo czasu, więc wiele w tym temacie może się zmienić.