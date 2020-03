Zwiastun Need for Speed: Heat odtworzony w GTA V. Zobacz nietypową pracę fana

GTA V zadebiutowało we wrześniu 2013 roku i mimo niemal 7 lat na karku nadal cieszy się ogromną popularnością. Bez wątpienia przyczyniają się do tego regularne aktualizacje trybu GTA Online, który ciągle rozwijany jest o nową zawartość. Gracze często wykorzystują też tę produkcję do tego, by tworzyć efektowne wideo, a jeden z nich postanowił odtworzyć na silniku tej produkcji... zwiastun gry Need for Speed: Heat.

Youtuber o pseudonimie RavenwestR1 poświęcił sześć dni na przygotowanie poniższego wideo. Efekt jest naprawdę świetny, szczególnie biorąc pod uwagę, że GTA V ma mimo wszystko dość ograniczone możliwości. Twórca zwiastuna zadbał o odtworzenie poszczególnych scen z oryginału, zachowując przy tym najważniejsze detale. Zobaczcie sami, jak wypada fanowskie wideo w zestawieniu z oficjalnym materiałem.

GTA V dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 oraz Xbox One.