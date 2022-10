Need for Speed Unbound oficjalnie. Zwiastun i data premiery

EA

Electronic Arts postanowiło oficjalnie potwierdzić to, co wiemy od 5 października. Nadciąga nowa odsłona serii Need for Speed. Wydawca zaprezentował pierwszy zwiastun gry Need for Speed Unbound. Na premierę gry nie będziemy musieli długo czekać - ta szykowana jest już na początku grudnia. Według zapewnień wydawcy gra ma zadebiutować na rynku 2 grudnia.

Opublikowany w sieci zwiastun przedstawia grę w komiksowej stylizacji. Nie wiadomo jednak czy to tylko zwiastun, czy faktycznie tak będzie prezentowała się rozgrywka w nowej części cyklu NFS. Grę zapowiedziano tylko na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Nie wiadomo czy doczeka się ona wydania również na słabszą generację konsol.

Need for Speed Unbound - zwiastun

Akcja gry umiejscowiona została w Lakeshore, fikcyjnym mieście stylizowanym na Chicago. Zadaniem gracze będzie wygranie turniejowych rozgrywek The Grand.

Need for Speed Unbound