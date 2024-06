Nadchodzące animacje na platformie Netflix. Terminator, SpongeBob i nie tylko

fot. Netflix

"Jeżeli kochacie animacje, Netflix jest ostateczną destynacją" - w ten sposób streamer zapowiada gorące nowości na 2024 i 2025 rok. Na platformie pojawi się mnóstwo ekscytujących projektów animowanych, wśród których nie brakuje znanych nazwisk oraz franczyz. Do jednych z najbardziej wyczekiwanych tytułów należą powracające Arcane: League of Legends oraz Twilight of the Gods, czyli wyczekiwana produkcja Zacka Snydera. Wisienką na torcie będą nowa odsłona Tomb Raidera oraz projekt osadzony w uniwersum SpongeBoba. Zobaczcie, na co warto wyczekiwać.

Netflix - nadchodzące animacje na 2024 i 2025 rok

Terminator: Zero

Netflix odnalazł głos swojego Terminatora - do obsady nadchodzącego serialu animowanego dołączył Timothy Olyphant. Akcja produkcji rozgrywa się w dwóch okresach. W 2022 roku toczy się wojna pomiędzy nieliczną garstką ocalałych osób a nieskończoną armią maszyn. Natomiast w 1997 sztuczna inteligencja, znana jako Skynet, zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Serial zadebiutuje 29 sierpnia 2024 roku.

Jurassic World: Chaos Theory - sezon 2

Jesienią 2024 roku powróci ekipa z animacji osadzonej w uniwersum Jurassic World. Akcja rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach w obozie Cretaceous. Bohaterowie usiłują odnaleźć się na wyspach, przemierzając świat pełen dinozaurów i niebezpiecznych ludzi. Zjednoczona po tragedii grupa zostaje zmuszona do ucieczki. Jednocześnie, wciągają się w globalną przygodę, która ma rozwikłać spisek zagrażający zarówno dinozaurom, jak i ludzkości. Wreszcie dowiedzą się również, co przydarzyło się jednemu z członków ekipy.

Plankton: The Movie

Antagonistyczna postać ze SpongeBoba doczeka się własnej produkcji. W filmie Dave'a Needhama świat Planktona wywróci się do góry nogami, gdy jego plan na zdominowanie świata zostaje pokrzyżowany. Historia trafi na platformę Netflix w 2025 roku.

The Twits

W 2025 roku na platformę zawita produkcja Phila Johnstona ze świetną, gwiazdorską obsadą. Usłyszymy głosy Margo Martindale, Johnny'ego Vegasa, Natalie Portman oraz Emilii Clarke. The Twits opowiada o tytułowej parze, będącej jednymi z najwredniejszych i najobrzydliwszych ludzi na świecie. Tak się składa, że małżeństwo sprawuje piecze nad najbardziej niebezpiecznym parkiem rozrywki, Twitlandią. Gdy Twitowie dochodzą do władzy w swoim mieście, dwie odważne sieroty i rodzina magicznych zwierząt muszą stać się równie podstępni, jak tytułowi bohaterowie. Tylko w ten sposób mogą uratować swoje miasto.

Motel Transylvania

Hotel Transylwania powraca z serialowym spin-offem. Drac i Mavis robią sobie przerwę od swoich miejscówek, aby założyć nowy kurort dla ludzi i potworów na kalifornijskiej pustyni. Wampiry i słońce... co może pójść nie tak? To się okaże już w 2025 roku.

Wallace i Gromit

Tym razem Gromit jest zaniepokojony tym, że Wallace staje się zbyt zależny od swoich wynalazków. Ostatecznie wymyślił "inteligentnego" gnoma, który wydaje się rozwijać własny umysł. Szybko się okazuje, że przypadkowo Wallace wplątał się w poważne tarapaty, z których Gromit będzie musiał go wyciągnąć, nim będzie za późno. Nowy film o kultowych bohaterach trafi na platformę Netflix zimą 2025 roku.

Twilight of the Gods

Zack Snyder przedstawia swój nowy projekt, będący owocem jego współpracy z Netfliksem. Tym razem reżyser oferuje kompletnie nową, odważną i spektakularną wizję mitologii nordyckiej. W mitycznym świecie wielkich bitew, czynów i rozpaczy, król Leif zostaje uratowany na polu bitwy przez wojownika o żelaznej woli. Od tej pory rozpoczyna się bohaterska historia o miłości, stracie i zemście.