Reklama
placeholder

Film akcji na pirackim statku. Jason Momoa i współtwórca Johna Wicka łączą siły

Jason Momoa oraz David Leitch szykują film akcji o roboczym tytule The Pirate. Pierwsze informacje ujawniono przy okazji przygotowania pakietu prezentującego projekt potencjalnym inwestorom. Współtwórca Johna Wicka stanie za kamerą, a Momoa zagra główną rolę.
Reklama
placeholder

Jason Momoa oraz David Leitch szykują film akcji o roboczym tytule The Pirate. Pierwsze informacje ujawniono przy okazji przygotowania pakietu prezentującego projekt potencjalnym inwestorom. Współtwórca Johna Wicka stanie za kamerą, a Momoa zagra główną rolę.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  film akcji 
the pirate
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  film akcji 
the pirate
See - Jason Momoa fot. materiały prasowe
Reklama

The Pirate to nowy film akcji napisany przez Willa Dunna. Amazon MGM Studios zakupiło scenariusz, a David Leitch oraz Kelly McCormick negocjują szczegóły kontraktu, by wyprodukować film poprzez swoje studio 87North. Jason Momoa również będzie jednym z producentów — projekt zrealizuje przez swoje On The Roam. Jeśli formalności zostaną dopełnione, a nic nie stanie na przeszkodzie, Leitch stanie za kamerą, a Momoa wcieli się w główną rolę.

Zack Snyder zaskakuje. Jego nowy film to kino artystyczne!

The Pirate – o czym będzie film?

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale opis projektu zapowiada widowisko pełne akcji. Nieoficjalnie mówi się, że film ma przypominać indonezyjski Raid, jednak tym razem akcja rozegra się na pokładzie pirackiego statku. W hicie Garetha Evansa fabuła koncentrowała się na grupie oddziału specjalnego, która musiała przebić się przez budynek opanowany przez bandytów, by dotrzeć na najwyższe piętro i zlikwidować przywódcę.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia. Jason Momoa wkrótce rusza na plan Diuny: część 3, a obecnie trwają prace nad Street Fighterem, w którym aktor gra jedną z głównych postaci. Na małym ekranie można go oglądać w serialu Wódz Wojownik. Z kolei David Leitch 19 sierpnia zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu akcji How to Rob a Bank.

Źródło: deadline.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,0

2011
Raid
Oglądaj TERAZ Raid Kryminał
Powiązane osoby

Jason Momoa

Jason Momoa image

Najnowsze

1 Stranger Things - bracia Dufferowie
-

Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

2 kadr z filmu dziewczyna z portretu
-

Aktorka nazywa swój film „niezwykle przestarzałym”. Zdobyła za niego Oscara

3 3. Ultraman - potężny klon Supermana stworzony przez Lexa Luthora, który posiada te same zdolności co oryginał: nadludzką siłę, umiejętność latania i laserowy wzrok. Choć przewyższa większość postaci pod względem mocy, na klęskę skazuje go ograniczona inteligencja.
-

Co różni DCU od MCU? Istnieją trzy ważne frakcje

4 Black Myth: Zhong Kui
-

Black Myth: Zhong Kui. Tak wygląda sequel Black Myth: Wukong

5 LEGO Batman Legacy of the Dark Knight
-

Mroczny Rycerz nadciąga. Zwiastun gry LEGO Batman Legacy of the Dark Knight

6 Zombicide. Biała śmierć
-

Biała śmierć: finał planszówkowej trylogii fantasy Zombicide już niebawem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Camp Rock powróci? Joe Jonas wspomniał o trzeciej części

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV