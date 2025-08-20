Film akcji na pirackim statku. Jason Momoa i współtwórca Johna Wicka łączą siły

fot. materiały prasowe

The Pirate to nowy film akcji napisany przez Willa Dunna. Amazon MGM Studios zakupiło scenariusz, a David Leitch oraz Kelly McCormick negocjują szczegóły kontraktu, by wyprodukować film poprzez swoje studio 87North. Jason Momoa również będzie jednym z producentów — projekt zrealizuje przez swoje On The Roam. Jeśli formalności zostaną dopełnione, a nic nie stanie na przeszkodzie, Leitch stanie za kamerą, a Momoa wcieli się w główną rolę.

The Pirate – o czym będzie film?

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale opis projektu zapowiada widowisko pełne akcji. Nieoficjalnie mówi się, że film ma przypominać indonezyjski Raid, jednak tym razem akcja rozegra się na pokładzie pirackiego statku. W hicie Garetha Evansa fabuła koncentrowała się na grupie oddziału specjalnego, która musiała przebić się przez budynek opanowany przez bandytów, by dotrzeć na najwyższe piętro i zlikwidować przywódcę.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia. Jason Momoa wkrótce rusza na plan Diuny: część 3, a obecnie trwają prace nad Street Fighterem, w którym aktor gra jedną z głównych postaci. Na małym ekranie można go oglądać w serialu Wódz Wojownik. Z kolei David Leitch 19 sierpnia zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu akcji How to Rob a Bank.