Wyjaśniamy morderstwa: nadchodzi nowy cosy crime Richarda Osmana

Wyjaśniamy Morderstwa to pierwsza część nowego cyklu kryminalnego, gdy ekipa Czwartkowego Klubu Zbrodni korzysta z krótkiego urlopu. Premiera powieści jeszcze w sierpniu.
Wyjaśniamy Morderstwa to pierwsza część nowego cyklu kryminalnego, gdy ekipa Czwartkowego Klubu Zbrodni korzysta z krótkiego urlopu. Premiera powieści jeszcze w sierpniu.
Wyjaśniamy morderstwa Czarna Owca
Richard Osman to brytyjski pisarz, producent i prezenter telewizyjny. Jego pierwsze cztery powieści, Czwartkowy Klub Zbrodni, Człowiek, który umarł dwa razy, Kula, która chybiła i Ostatni gasi światło, stały się bestsellerami bijącymi rekordy sprzedaży na całym świecie. Wyjaśniamy morderstwa to pierwsza część nowego cyklu, gdy ekipa Czwartkowego Klubu Zbrodni korzysta z krótkiego urlopu.

W powieści Wyjaśniamy morderstwa otrzymujemy galerię ujmujących, nietuzinkowych postaci, trzymającą w napięciu zagadkę kryminalną oraz błyskotliwy dowcip okraszony nutą sarkazmu – czyli elementy, za które czytelnicy na całym świecie pokochali twórczość Richarda Osmana. A to wszystko w znanej z wcześniejszych powieści autora konwencji cosy crime.

Wyjaśniamy morderstwa ukaże się nakładem wydawnictwa Czarna Owca już 27 sierpnia.

Wyjaśniamy morderstwa - opis i okładka książki

Wyjaśniamy morderstwaŹródło: Czarna Owca

Wyjaśnianie morderstw? To biznes rodzinny.

Steve Wheeler, emerytowany policjant, lubi spokojne życie w małym miasteczku. Prowadzi jednoosobową agencję detektywistyczną, lecz zajmuje się błahymi sprawami. Jego codzienność to quizy w pubie, ulubiona ławka, kot czekający w domu. Dni przygód dobiegły końca. Emocjami żyje teraz jego synowa Amy.

Amy Wheeler kocha silne emocje. Pracuje w prywatnej agencji ochrony osobistej i codziennie grożą jej niebezpieczeństwa. Przebywa na prywatnej wyspie, chroniąc ekscentryczną pisarkę Rosie D’Antonio, lecz w pobliżu dochodzi do morderstwa, a policja znajduje przy zwłokach torbę z pieniędzmi. Rajski zakątek przestaje być spokojny...

Rozpoczyna się emocjonujący wyścig dokoła świata. Czy Amy i Steve zdołają uciec i przechytrzyć mordercę?

Źródło: Czarna Owca

