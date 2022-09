Netflix Tudum 2022 - zwiastuny, zdjęcia i fragmenty. Te filmy i seriale były promowane

netflix

Netflix Tudum 2022 to wydarzenie Netflixa, na którym promowano nowe filmy i seriale, ale też kolejne sezony popularnych tytułów. Wiemy zatem, kiedy mniej więcej zadebiutuje nowa odsłona Wiedźmina, ale też kiedy możemy spodziewać się pierwszego aktorskiego serialowego prequela w tym świecie - Wiedźmin: Rodowód krwi.

Poniżej zebraliśmy dla Was wszystkie zapowiedziane produkcje, serialowe oraz filmowe, które znajdują się na drugiej stronie.

SERIALE

Tak prezentuje się pierwsza zapowiedź serialu. Premiera 9 listopada 2022 roku.

W główną rolę Emily Cooper ponownie wcieli się producentka i aktorka Lily Collins. Premiera 3. sezonu odbędzie się 21 grudnia 2022 roku.

Wiedźmin: Rodowód krwi pojawi się 25 grudnia 2022 roku.

Wiedźmin: Rodowód krwi

W ramach promocji opublikowano pierwszy plakat 3. sezonu serialu. Premiera latem 2023 roku.

fot. Netflix

Opublikowane teaser 4. sezonu, który zapowiada przeniesienie akcji do Londynu. Do tego ogłoszono, że 4. sezon zostanie rozbity na dwie części. Pierwsza pojawi się w Netflixie już 10 lutego 2023 roku, a druga dopiero 10 marca 2023 roku.

Serial opowiada o Arisu, który trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, w której on i jego przyjaciele muszą rywalizować w niebezpiecznych grach, by przeżyć. Premiera w grudniu 2022 roku.

Netflix opublikował nową zapowiedź 2. sezonu produkcji w formie wideo, które możecie zobaczyć poniżej. Jest na co czekać?

Będzie to prequel do popularnego serialu Bridgertonowie, który opowiada o losach tytułowej bohaterki, próbując odkryć tożsamość tajemniczej Lady Whistledown.

Nowy serial Netflixa o kultowej członkini rodziny Addamsów. Serial opowiada o tym, jak Wednesday Addams przenosi się do nowej szkoły, gdzie dodatkowo czeka na nią tajemnicze śledztwo.

Zobacz także:

Serial fantasy na podstawie twórczości Leigh Bardugo z książkowego uniwersum Grishaverse niespodziewanie zawładnął sercami wielu widzów, gdy zadebiutował w serwisie w 2021 roku.

Problem trzech ciał - zdjęcia z serialu

Zaprezentowano pierwsze zdjęcia z serialu twórców Gry o tron, Davida Benioffa i D.B. Weissa. Premiera w 2023 roku.

Problem trzech ciał

The Recruit - pierwsze zdjęcie

Noah Centineo na pierwszym zdjęciu z serialu szpiegowskiego.

Netflix

Już nie żyjesz - zwiastun 3. sezonu

Premiera serialu 17 listopada 2022 roku.

Pierwsza zapowiedź wideo popularnego serialu.

Obserwator - zwiastun

Zwiastun nowego serialu Ryana Murphy'ego.

Rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku.

Netflix

Serial o dorastaniu rozgrywający się w tytułowej miejscowości. Kiedy huragan doprowadza do awarii prądu, rozpoczyna to lawinę wydarzeń, która zmieni życie grupy nastolatków.

Outer Banks

Manifest - zwiastun 4. sezonu

Zwiastun.