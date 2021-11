Netflix Games – gry od Netflixa trafiły na iOS-a

Źródło: Netflix

Regulamin sklepu mobilnego Apple skutecznie utrudnia swobodny rozwój aplikacji na iOS-a. Deweloperzy muszą bowiem spełnić ścisłe wytyczne dotyczące udostępnianych treści, aby móc dzielić się swoimi produktami z użytkownikami iPhone’ów oraz iPadów. Z tego powodu cloud gaming w wydaniu androidowym jest niemożliwy do realizacji na platformie Apple, podobnie jak tworzenie agregatorów gier mobilnych.

Netflix obszedł jednak ten problem udostępniając swoje gry w App Store jako niezależne aplikacje. Skróty do nich umieszczono w głównej aplikacji filmowej, aby zwiększyć grono ich potencjalnych użytkowników. Po zainstalowaniu aplikacji gamingowej od Netflixa, należy zalogować się na swoje konto, aby uzyskać do niej dostęp.

Biblioteka gier na platformy Apple nie różni się od tej, którą przygotowano dla urządzeń z Androidem. Tu również główne skrzypce grają dwie gry nawiązujące do głośnego serialu Netflixa: Stranger Things 1984 oraz Stranger Things 3: The Game. Oprócz nich platforma przygotowała dla swoich klientów trzy proste, klasyczne tyuły przywodzące na myśl pierwsze lata rozwoju gier smartfonowych: Card Blast, Shooting Hoops oraz Teeter Up.

Na tym jednak nie koniec, gdyż firma planuje debiut kolejnej interesującej produkcji. Wkrótce gamingowa biblioteka Netflixa wzbogaci się o Hextech Mayhem: A League of Legends Story, platformówkę rytmiczną, która zadebiutuje również w wersji pecetowej oraz na konsole Nintendo Switch.