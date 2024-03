Netflix i Gildia Scenarzystów Wielkiej Brytanii podpisują umowę. Wyznaczono minimalną płacę

fot. Netflix

Doszło do podpisania umowy Gildii Scenarzystów Wielkiej Brytanii (WGGB) z platformą streamingową Netflix. Dotyczy ona seriali aktorskich, tworzonych na zlecenie streamera. To pierwszy tego typu kontrakt, który będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego.

WGGB opublikowało podsumowanie kluczowych warunków wynikającej z nowej umowy. Szczegółowa wersja porozumienia zostanie udostępniona członkom Gildii już wkrótce.

Zgodnie z umową, minimalna opłata za jednorazowe napisanie scenariusza jednogodzinnego programu wynosi 17 tys. funtów (czyli ok. 85 tys. złotych). Z kolei za napisanie szkicu do serialu scenarzyści mogą liczyć na przynajmniej 15 tys. funtów (ok. 75 tys. złotych). W obu przypadkach przewidziano sześciomiesięczny okres dla Netfliksa do eksploatowania treści na całym świecie, wraz z prawami dystrybucji pozakinowej oraz promocji treści.

Jest oświadczenie Anne Mensah, wiceprezes ds. treści na brytyjskim Netfliksie:

- Lokalni scenarzyści odgrywają kluczową rolę w sukcesie Netfliksa w Wielkiej Brytanii, więc jesteśmy zachwyceni osiągnięciem porozumienia.

Wyszedł również komentarz sekretarz generalnej WGGB, Ellie Peers:

- Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii prawa scenarzystów pracujących dla globalnego streamera zostaną zapisane w układzie związkowym i będą mogli cieszyć się lepszymi warunkami. Jesteśmy zachwyceni osiągnięciem porozumienia z Netfliksem.