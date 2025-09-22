Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań
Frankenstein jeszcze nie zadebiutował, a Netflix i Guillermo del Toro już szykują kolejną współpracę. Chodzi o zbiór opowiadań The Boy in the Iron Box.
Netflix zekranizuje zbiór opowiadań The Boy in the Iron Box od Guillermo del Toro i Chucka Hogana. Są już pierwsze szczegóły na temat projektu: obaj autorzy będą pełnić rolę producentów; Rupert Friend, Kevin Durand i Jaeden Martell zagrają główne role; David Prior zajmie się scenariuszem i reżyserią.
The Boy in the Iron Box składa się z sześciu opowiadań, które zostały opublikowane w zeszłym roku w ramach inicjatywy Amazon Original Stories. Fabuła opowiada o grupie najemników, którzy rozbijają się na odległym, ośnieżonym szczycie. Próbują schronić się przed wilkami w dawno opuszczonej fortecy. Na miejscu znajdują jednak tajemniczy dół ze skrzynką owiniętą w łańcuchy. Okaże się, że to początek ich największego koszmaru.
Rupert Friend (Homeland, Chłopiec w pasiastej piżamie) zagra przywódcę grupy o imieniu Liev. Kevin Durand (Królestwo Planety Małp) wcieli się w jednego z najemników. Jaeden Martell (Mów mi Vincent, To) dostał rolę tytułowego chłopca w żelaznej skrzyni.
Ekranizacja The Boy in the Iron Box będzie jednym z wielu wspólnych projektów Guillermo del Toro i Netflixa. W przeszłości dostaliśmy już takie produkcje jak Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii, Gabinet osobliwości i Pinokio. Już niedługo w serwisie streamingowym pojawi się też Frankenstein w reżyserii del Toro.
Źródło: bloody-disgusting.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1982, kończy 43 lat