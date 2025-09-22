Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

Oficjalna grafika zbioru opowiadań autorstwa Fabrizio de Tommaso i Guya Davisa

Reklama

Netflix zekranizuje zbiór opowiadań The Boy in the Iron Box od Guillermo del Toro i Chucka Hogana. Są już pierwsze szczegóły na temat projektu: obaj autorzy będą pełnić rolę producentów; Rupert Friend, Kevin Durand i Jaeden Martell zagrają główne role; David Prior zajmie się scenariuszem i reżyserią.

The Boy in the Iron Box składa się z sześciu opowiadań, które zostały opublikowane w zeszłym roku w ramach inicjatywy Amazon Original Stories. Fabuła opowiada o grupie najemników, którzy rozbijają się na odległym, ośnieżonym szczycie. Próbują schronić się przed wilkami w dawno opuszczonej fortecy. Na miejscu znajdują jednak tajemniczy dół ze skrzynką owiniętą w łańcuchy. Okaże się, że to początek ich największego koszmaru.

Rupert Friend (Homeland, Chłopiec w pasiastej piżamie) zagra przywódcę grupy o imieniu Liev. Kevin Durand (Królestwo Planety Małp) wcieli się w jednego z najemników. Jaeden Martell (Mów mi Vincent, To) dostał rolę tytułowego chłopca w żelaznej skrzyni.

Ekranizacja The Boy in the Iron Box będzie jednym z wielu wspólnych projektów Guillermo del Toro i Netflixa. W przeszłości dostaliśmy już takie produkcje jak Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii, Gabinet osobliwości i Pinokio. Już niedługo w serwisie streamingowym pojawi się też Frankenstein w reżyserii del Toro.