placeholder
Reklama
placeholder

Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

Frankenstein jeszcze nie zadebiutował, a Netflix i Guillermo del Toro​ już szykują kolejną współpracę. Chodzi o zbiór opowiadań The Boy in the Iron Box​.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
guillermo del toro The Boy in the Iron Box
The Boy in the Iron Box Oficjalna grafika zbioru opowiadań autorstwa Fabrizio de Tommaso i Guya Davisa
Reklama

Netflix zekranizuje zbiór opowiadań The Boy in the Iron Box od Guillermo del Toro i Chucka Hogana. Są już pierwsze szczegóły na temat projektu: obaj autorzy będą pełnić rolę producentów; Rupert Friend, Kevin Durand i Jaeden Martell zagrają główne role; David Prior zajmie się scenariuszem i reżyserią.

The Boy in the Iron Box składa się z sześciu opowiadań, które zostały opublikowane w zeszłym roku w ramach inicjatywy Amazon Original Stories. Fabuła opowiada o grupie najemników, którzy rozbijają się na odległym, ośnieżonym szczycie. Próbują schronić się przed wilkami w dawno opuszczonej fortecy. Na miejscu znajdują jednak tajemniczy dół ze skrzynką owiniętą w łańcuchy. Okaże się, że to początek ich największego koszmaru. 

Rupert Friend (Homeland, Chłopiec w pasiastej piżamie) zagra przywódcę grupy o imieniu Liev. Kevin Durand (Królestwo Planety Małp) wcieli się w jednego z najemników. Jaeden Martell (Mów mi Vincent, To) dostał rolę tytułowego chłopca w żelaznej skrzyni. 

Ekranizacja The Boy in the Iron Box będzie jednym z wielu wspólnych projektów Guillermo del Toro i Netflixa. W przeszłości dostaliśmy już takie produkcje jak Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii, Gabinet osobliwości i Pinokio. Już niedługo w serwisie streamingowym pojawi się też Frankenstein w reżyserii del Toro.

Źródło: bloody-disgusting.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
guillermo del toro The Boy in the Iron Box
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2022
Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro
Oglądaj TERAZ Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro Dramat

8,5

2016
Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii
Oglądaj TERAZ Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii Przygodowy
Powiązane filmy
2025
Oglądaj TERAZ Frankenstein Horror

5,1

2022
Pinokio
Oglądaj TERAZ Pinokio Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

3 Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec
-

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

4 Teen Wolf: The Movie
-

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

5
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

6 Krzyk 6
-

Kolejna znana postać z serii powróci w Krzyku 7. Pomoże Sidney w walce z Ghostfacem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV