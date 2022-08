Idris Elba gwiazdą kina akcji? Współtwórca Johna Wicka robi film z aktorem

fot. pexels.com

Netflix i Dark Horse Entertainment zawarły wieloletnią umowę dotyczącą filmów i seriali. Umowa ta ma rozszerzyć ich kreatywną współpracę o nowe produkcje. Wraz z podaniem informacji do mediów o przedłużeniu kontraktu, ogłoszono, że powstaną film Bang! oraz serial Mind MGMT. W jednym z projektów połączyć siły mają aktor Idris Elba oraz reżyser David Leitch znany m.in. z wyreżyserowania filmu Deadpool 2.

Zapowiedź nowych produkcji

Film Bang! oparty będzie na serii komiksów autorstwa Matta Kindta i Wilfredo Torresa. Fabuła opowiadać ma o terrorystycznej sekcie, która zamierza rozpocząć apokalipsę w specyficzny sposób. Terroryści do swoich celów użyją serie powieści, które mają za zadanie wyprać mózgi czytelnikom. Do zwalczania zła zaangażowany zostanie najsłynniejszy szpieg świata. Będzie on musiał wytropić i zabić odpowiedzialnego za to autora. Za scenariusz będą odpowiedzialni autor komiksowego pierwowzoru Matt Kindt oraz Zak Olkewicz. Za kamerą zasiądzie David Leitch, a Idris Elba odegra jedną z ról.

Drugą zapowiedzianą produkcją jest serial Mind MGMT. Jest to adaptacja komiksowej serii autorstwa Kindta, w której młoda kobieta natyka się na ściśle tajny rządowy program, rozwijający parapsychiczne umiejętności członków. Curtis Gwinn zostanie producentem wykonawczym serialu.