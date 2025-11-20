Reklama
Netflix jednak zainteresowany przejęciem Warner Bros.? David Zaslav "chce największej korony"

Okazuje się, że współprezesi Netflixa bardzo chcą przejąć Warner Bros. Discovery, ale założyciel platformy się temu sprzeciwia. Dlaczego?
Magda Muszyńska
Tagi:  warner bros. discovery 
przejęcie netflix Warner Bros.
Warner Bros. Discovery logo fot. wbd.com // Warner Bros. Discovery
20 listopada upłynie termin składania niewiążących ofert na przejęcie Warner Bros. Discovery przez zainteresowane strony. Proces ma zakończyć się w grudniu, co na pewno wpłynie na sytuację w Hollywood. 

Czytaj więcej: Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery

Teraz pojawiły się ważne informacje dotyczące zbliżającej się sprzedaży. Serwis Variety omówił strony zaangażowane w proces przetargowy. Według doniesień prezes WBD, David Zaslav, "chce największej korony, która zapewni mu największy portfel". 

Najwięcej do tej pory mówiło się, że Netflix kupi firmę. Variety twierdzi, że możliwym rezultatem sprzedaży jest przejęcie przez Netflixa WBD z Davidem Zaslavem na czele studia, a HBO Max weźmie Comcast (posiadają też NBCUniversal). W raporcie czytamy:

Greg [Peters] i Ted [Sarandos] bardzo tego chcą, ale Reed [Hastings] nie chce mieć do czynienia z problemami regulacyjnymi.

Sarandos i Peters to współprezesi Netflixa, a Reed Hastings jest założycielem platformy. Warto przypomnieć, że początkowo nie byli zainteresowani kupnem Warner Bros. Sarandos stwierdził, że chcą koncentrować się przede wszystkim na rozwoju organicznym, agresywnym i odpowiedzialnym inwestowaniu w rozwój oraz zwracaniu akcjonariuszom przepływów pieniężnych.

Później jednak donoszono, że serwis streamingowy zatrudnił bank inwestycyjny do przygotowania oferty przejęcia firmy. Według źródeł miało to na celu podniesienie ceny WBD dla zainteresowanego ofertą Paramount Skydance.

Netflix przejęciem naruszy prawo antymonopolowe?

Według Variety, Netflix jest w stanie złożyć legalną ofertę, która najprawdopodobniej byłaby w całości oparta na akcjach. Jednak pomimo zainteresowania platformy, jej szanse na faktyczne przejęcie są niewielkie. Jak donosi Variety, kongresmen z Kalifornii, Darrell Issa, wysłał list do Pam Bondi (prokurator generalnej USA), Gail Slater (zastępczyni prokuratora generalnego ds. antymonopolowych Departamentu Sprawiedliwości) i Andrew Fergusona (przewodniczącego FTC), w którym opisał obawy związane z potencjalną fuzją Netflixa i Discovery. W liście napisano m.in.:

Jak Państwo wiedzą, Netflix jest już dominującą platformą streamingową w Stanach Zjednoczonych, a umożliwienie mu przejęcia dużego konkurenta budzi obawy związane z naruszeniem przepisów antymonopolowych, które mogą zaszkodzić konsumentom. Z ponad 300 milionami subskrybentów na całym świecie i ogromną biblioteką treści, Netflix posiada obecnie niezrównaną siłę rynkową. Dodając zarówno abonentów HBO Max, jak i Warner Bros., prawa do treści premium jeszcze bardziej wzmocniłyby tę pozycję, zwiększając połączony podmiot do ponad 30 procent udziału w rynku transmisji strumieniowej: próg tradycyjnie uważany za problematyczny w świetle prawa antymonopolowego.

W najbliższych dniach i tygodniach przekonamy się do kogo trafi Warner Bros. Discovery.

Źródło: comicbookmovie.com

