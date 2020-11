Netflix kasuje nieproporcjonalnie dużo seriali? Serwis zaprzecza i przedstawia dowody

Netflix

Netflix postanowił oficjalnie odeprzeć zarzuty, według których anuluje swoje seriale znacznie częściej (nieproporcjonalnie do liczby oryginalnych produkcji), niż inne platformy. W związku z tym streamingowy gigant podzielił się danymi. Bela Bajaria, wiceprezes ds. globalnych treści telewizyjnych, ujawniła, że wskaźnik zamówień kolejnych sezonów wynosi 67%, co jest całkowicie zgodne ze standardami branżowymi.

Przemawiając na Paley International Council Summit, Bajaria i co-CEO Netflixa, Ted Sarandos, przyznali, że czasem wydaje się, iż gigant odwołuje więcej seriali, niż konkurencja. Wynika to ich zdaniem między innymi z tego, że skasowanie serialu Netflixa jest zawsze czymś głośnym.

Jeśli spojrzeć na drugie (i kolejne) sezony, w rzeczywistości wskaźnik odnowienia wynosi 67%, co jest standardem. Robimy również ogromne ilości pierwszych sezonów, przez co czasem wydaje się, że anulujemy ich tak wiele, ale jeśli spojrzeć na wskaźnik wznowień [zamówień kontynuacji], jest on naprawdę duży. Musicie też spojrzeć na inne seriale - The Crown wraca właśnie z 4. sezonem, powracają Grace & Frankie i The Ranch i inne seriale wielosezonowe; zawsze będziemy mieć mieszankę produkcji, które nadają się do opowiedzenia w ograniczonym formacie i tych, które trwają przez wiele serii.

Bajaria dodała, że anulowanie serialu zawsze jest bolesne i nikt nie chce tego robić.

Zamawiamy od razu cały sezon znacznie częściej, raczej nie robimy pilotów. Wierzę, że zamawianie całych serii pozwala scenarzystom na lepsze wyrażenie i rozpisanie ich pomysłów, więc podtrzymuję, że jest to dla nas najlepszy model.

Sarandos podkreślił też, że niektórzy wciąż mierzą sukces starą miarą - w nowej erze telewizji model biznesowy jest nieco inny. Kiedyś o sukcesie mówiło się wyłącznie w kontekście produkcji, które przekroczyły liczbę 100 odcinków czy czterech sezonów - teraz wiele programów może odnieść sukces będąc historią opowiedzianą zarówno przez jeden i dwa sezony, jak i pięć.