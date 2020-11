Netflix chwali się zagranicą nowym polskim originalsem. Będziecie w szoku

foto. materiały prasowe

Netflix przez ostatnie lata przyzwyczaił wszystkich do tego, że bardzo hojnie rozdziela swoją pieczęć „Netflix originals”. Czasami występuje ona nawet przy produkcjach, do których Netflix ma tylko prawo dystrybucji jak Riverdale od kanału CW czy The Defiant Ones od HBO. Tyczy się to również filmów. Pisaliśmy o tym, że Ukryta gra z Billem Pullmanem zagranicą jest oznaczona przez serwis jako ich oryginalna produkcja. Teraz na tej samej zasadzie amerykański gigant chwali się filmem w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz Jak zostać gwiazdą, który trafi do widzów na całym świecie już 2 grudnia. Polscy widzowie będą musieli na niego jeszcze trochę poczekać. Obstawiamy, że do kwietnia 2021 roku.

Film w swojej zakładce na Netflix zyskał nawet zdubbingowany anglojęzyczny zwiastun oraz nowy zagraniczny tytuł Fierce.

Jak zostać gwiazdą opowiada historię Ostrej, zbuntowanej nastolatki, która bierze udział w castingu do programu muzycznego „Music Race”. Podczas przesłuchania dziewczynie nie podoba się aroganckie zachowanie jednego z jurorów, Ola. Wkrótce okazuje się, że piosenkarz jest ojcem Ostrej. Nastolatka dostanie szansę, by zemścić się na mężczyźnie, który zostawił jej mamę z małym dzieckiem. Konflikt jest na rękę producentowi programu.

W filmie zobaczymy m.in. Macieja Zakościelnego, Tomasza Karolaka, Anitę Sokołowską, Urszulę Dudziak, Julię Kamińską oraz Katarzynę Sawczuk.