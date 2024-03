Netflix królem streamingu w Polsce. Polacy gotowi na współdzielenie kont i reklamy

fot. cinematografo.it

Reklama

Agencja Wavemaker, która zajmuje się analizami platform streamingowych na polskim rynku, przeprowadziła niedawno kolejne badanie VideoTrack 8, które ukazało tendencje panujące na naszym poletku. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2024 roku, a udział w nim wzięło 1621 widzów internetowych powyżej 16 roku życia. Widzem internetowym określa się osobę, która okazjonalnie korzysta z usług oferowanych przez serwisy lub pobiera filmy, seriale lub inne programy z internetu.

Badanie VideoTrack 8 wykazało, że z roku na rok serwisy streamingowe cieszą się w Polsce większą popularnością. 70% badanych użytkowników płaci za streaming najczęściej w formie modeli abonamentowych - miesięcznych lub rocznych, które są coraz powszechniej kupowane przez widzów internetowych. Nie oznacza to jednak, że torrenty odeszły do lamusa. 12% przebadanych użytkowników przyznało się do korzystania z nich. Były to najczęściej osoby powyżej 30 i 40 roku życia, co wiąże się z tym, że były one przyzwyczajone do takiej formy zdobywania treści do obejrzenia w przeszłości. Do używania torrentów przyznają się również ci, którzy otwarcie wyrażają niechęć dopłat za kolejne subskrypcje, gdy produkcja, którą się interesują, jest niedostępna na już posiadanej platformie.

Netflix królem streamingu w Polsce

Nie stanowi wielkiego zaskoczenia, że Netflix nadal jest najchętniej wybieraną platformą. Badani widzowie internetowi zapytani o to, która z platform streamingowych pozostałaby w ich pakiecie gdyby mogli mieć tylko jedną, wskazali właśnie na popularnego Netflixa. Jak prezentuje się ranking platform streamingowych w tym aspekcie?

Netflix - 57%. Disney+ - 9%. HBO Max - 7%. Polsat Box GO i Amazon Prime Video - 6% Canal+ Online - 5%.

fot. Wavemaker (via Wirtualne Media)

Znaczny wzrost zaliczyła platforma należąca do koncernu Jeffa Bezosa, która w zeszłorocznych badaniach była nieobecna w pierwszej piątce. Ten wzrost jest podyktowany atrakcyjną ofertą serwisu, który umożliwia zapłacenie za roczną subskrypcję, która wynosi zaledwie 50 zł.

Co ze współdzieleniem kont i reklamami?

Netflix jakiś czas temu ogłosił kontrowersyjne w sieci zarządzenie, które uniemożliwia użytkownikom współdzielenie konta. Konieczna w tym celu jest dodatkowa opłata. Ta zmiana spotkała się z szeroką krytyką w mediach społecznościowych, ale społeczeństwo wydaje się przyzwyczajać do tej perspektywy. Idzie to w parze z zapowiedziami kolejnych platform, HBO Max i Disney+, które również mają zamiar wprowadzić podobne zasady w swoich serwisach. Coraz więcej użytkowników decyduje się na samodzielne opłacanie subskrypcji i procent takich osób zwiększył się od 45% do 57%. Trend współdzielenia kont nadal jest powszechny wśród nastolatków i młodych dorosłych, choć nadal niższy niż w poprzednich latach przed zapowiedziami zmian.

Zapowiedziano również możliwość wprowadzenia reklam do serwisu, co także początkowo spotkało się z negatywnym przyjęciem wśród odbiorców. Badanie wskazuje jednak na to, że to podejście zaczyna się zmieniać, a Polacy są gotowi na reklamy.

Badani zapytani o tę kwestię stwierdzili:

47% z nich wybrałoby opcję tańszego abonamentu, która zawiera reklamy.

34% wolałoby, aby ich seans nie był przerywany kosztem wyższej ceny.

19% pozostało niezdecydowanymi.

fot. Wavemaker (via Wirtualne Media)

Warto też wspomnieć, że Polacy chętnie wybierają usługi platform streamingowych będące częścią pakietów telewizji kablowej, satelitarnej lub telefonii.