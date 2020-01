Netflix kupuje prawa do anime studia Ghibli! Kiedy premiera kultowych filmów?

Netflix zapewnił sobie prawa do dystrybucji filmów anime studia Ghbili na wyłączność. Będzie jedynym dystrybutorem ich w każdym miejscu na świecie poza Ameryką Północną oraz Japonią. Historyczna umowa z 21 Ghibli Films sprawia, że po raz pierwszy klasyki anime będą dostępne w platformach streamingowych na całym świecie.

W oświadczeniu czytamy, że Netflix planuje wprowadzać katalog anime Ghibli segmentami co miesiąc. Powstaną wersje dubbingowe w 20 językach oraz zostaną stworzone napisy w 28 językach. Chodzi o kraje, które do tej pory nie miały tłumaczeń tych produkcji.

- To spełnienie marzeń dla Netflixa i milionów naszych subskrybentów. Filmy animowane studia Ghibli są legendarne i porywają widzów od ponad 35 lat. Jesteśmy podekscytowani, że możemy wprowadzić je w większej liczbie języków w Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce i Azji, aby więcej ludzi mogło cieszyć się tym cudownym światem animacji.

Studio Ghibli powstało w 1985 roku i zostało stworzone przez dwie legendy anime - Hayao Miyazakiego i Isao Takahatę. To oni zaczęli popularyzować anime na świecie i sprawiać, że oglądali je widzowie, którzy zazwyczaj anime nie oglądają. Udało im się osiągnąć również wyróżnienia w Oscarach - sześć nominacji i w tym jedno zwycięstwo w 2003 roku za Spirited Away.

Kiedy premiera filmów anime w Netflixie?

1 lutego zostaną wprowadzone takie filmy animowane jak: Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006)

1 marca zostaną wprowadzone takie filmy animowane jak: Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Księżniczka Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away: W krainie Bogów (2001), The Cat Returns (2002), Tajemniczy świat Arrietty (2010), The Tale of The Princess Kaguya (2013)

1 kwietnia zostaną wprowadzone takie filmy animowane jak: Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Ruchomy zamek Hauru (2004), Ponyo (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013), When Marnie Was There (2014)