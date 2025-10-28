Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

fot. Netflix

Jaka jest najważniejsza premiera Netflixa w listopadzie 2025 roku? Wszyscy są zgodni, że to przede wszystkim pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things, która pojawi się 27 listopada. To koniec miesiąca, ale zdecydowanie mówimy o najbardziej oczekiwanym tytule. Serialem, który ma szansę podbić serca widzów i być tematem dyskusji, jest Heweliusz - oczekiwana polska produkcja oparta na faktach w reżyserii Jana Holoubka, twórcy hitów Rojst i Wielka woda.

Z wyróżniających się tytułów mamy pełną akcji Bitwę samurajów oraz oczekiwanego Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro. Wśród tytułów na licencji widzimy, że Shrek znalazł nowy dom w streamingu – wszystkie części pojawią się 1 listopada. Podobnie jak ukochany przez Polaków Kevin sam w domu, który wraz z drugą częścią również dołącza do biblioteki Netflixa.

Netflix - premiery na listopad 2025 roku