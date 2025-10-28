Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

Jaka jest najważniejsza premiera Netflixa w listopadzie 2025 roku? Wszyscy są zgodni, że to przede wszystkim pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things, która pojawi się 27 listopada. To koniec miesiąca, ale zdecydowanie mówimy o najbardziej oczekiwanym tytule. Serialem, który ma szansę podbić serca widzów i być tematem dyskusji, jest Heweliusz - oczekiwana polska produkcja oparta na faktach w reżyserii Jana Holoubka, twórcy hitów Rojst i Wielka woda.
Z wyróżniających się tytułów mamy pełną akcji Bitwę samurajów oraz oczekiwanego Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro. Wśród tytułów na licencji widzimy, że Shrek znalazł nowy dom w streamingu – wszystkie części pojawią się 1 listopada. Podobnie jak ukochany przez Polaków Kevin sam w domu, który wraz z drugą częścią również dołącza do biblioteki Netflixa.
Netflix - premiery na listopad 2025 roku
|FILMY I SERIALE ORYGINALNE
|Dr Seuss: Snicze
|03/11/2025
|Wśród fal i na wojnie
|03/11/2025
|Leanne Morgan: Unspeakable Things
|04/11/2025
|Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2
|04/11/2025
|Po prostu Alice
|05/11/2025
|Heweliusz
|05/11/2025
|Odliczanie: Jake vs. Tank
|05/11/2025
|Pan Wilk i spółka: Włamanie
|06/11/2025
|The Vince Staples Show: Sezon 2
|06/11/2025
|Śmierć od pioruna
|06/11/2025
|Którą wybrać?
|07/11/2025
|Frankenstein
|07/11/2025
|Mango
|07/11/2025
|Baramulla
|07/11/2025
|Gdy inni stali z boku
|07/11/2025
|MARINES
|10/11/2025
|Ulica Sezamkowa - Część 1
|10/11/2025
|Gerry Dee: Funny You Should Say That
|12/11/2025
|Sprawa Eloi: Porwanie na żywo
|12/11/2025
|Jestem Eddie
|12/11/2025
|Święta z eks
|12/11/2025
|Selling Sunset: Orange County: Sezon 4
|12/11/2025
|Pani Playmen
|12/11/2025
|Wybuchowy pocałunek
|12/11/2025
|Tee Yai: Książę złodziei
|13/11/2025
|Akademia Jednorożców: Rozdział 4
|13/11/2025
|Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1
|13/11/2025
|Bitwa samurajów
|13/11/2025
|Bestia we mnie
|13/11/2025
|Delhi Crime: Sezon 3
|13/11/2025
|Lefter: Piłkarski profesor
|14/11/2025
|W krainie snów
|14/11/2025
|Jak wygrać na loterii
|14/11/2025
|Kryształowa kukułka
|14/11/2025
|Jake Paul vs. Tank Davis
|15/11/2025
|Selena y Los Dinos: Historia rodzinna
|17/11/2025
|Koci Domek Gabi: Sezon 12
|17/11/2025
|Tajemnice rodziny Carmanów
|19/11/2025
|Syn tysiąca ojców
|19/11/2025
|Szampańskie święta
|19/11/2025
|Zazdrosna: Sezon 3
|19/11/2025
|Szaleństwa
|20/11/2025
|Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4
|20/11/2025
|Tajny informator: Sezon 2
|20/11/2025
|Sny o pociągach
|21/11/2025
|ONE SHOT z Edem Sheeranem
|21/11/2025
|Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2
|24/11/2025
|Czy to ciasto? Święta: Sezon 2
|25/11/2025
|Świąteczny skok
|26/11/2025
|Stranger Things: Sezon 5 - Część 1
|27/11/2025
|Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie
|28/11/2025
|WWE Survivor Series: 2025
|30/11/2025
|TYTUŁY NA LICENCJI
|Shooting Stars: Królowie kosza
|01/11/2025
|Shrek
|01/11/2025
|Shrek 2
|01/11/2025
|Shrek Trzeci
|01/11/2025
|Shrek Forever
|01/11/2025
|Króliczek
|01/11/2025
|Wielki Biały Ninja
|01/11/2025
|Pamięć absolutna
|01/11/2025
|Gang z boiska
|01/11/2025
|Kot w butach
|01/11/2025
|Obsesja zazdrości
|01/11/2025
|Jack Reacher: Nigdy nie wracaj
|01/11/2025
|Okruchy dnia
|01/11/2025
|Jack Reacher: Jednym strzałem
|01/11/2025
|Zmowa pierwszych żon
|01/11/2025
|Oficer Blart w Las Vegas
|01/11/2025
|Pół na pół
|01/11/2025
|All I Need for Christmas
|01/11/2025
|Christmas Under the Lights
|01/11/2025
|Haul Out the Holly
|01/11/2025
|Our Holiday Story
|01/11/2025
|Alex – sam w domu
|01/11/2025
|Kevin sam w Nowym Jorku
|01/11/2025
|Kevin sam w domu
|01/11/2025
|Finn sam w domu: Świąteczny skok
|01/11/2025
|Transformers: Wiek zagłady
|04/11/2025
|Transformers 3
|04/11/2025
|Egzorcysta: Wyznawca
|04/11/2025
|Transformers
|04/11/2025
|Transformers: Ostatni Rycerz
|04/11/2025
|Transformers: Zemsta upadłych
|04/11/2025
|Czas zabijania
|05/11/2025
|Szpilka
|07/11/2025
|Kac Vegas
|07/11/2025
|Kac Vegas w Bangkoku
|07/11/2025
|Kac Vegas III
|07/11/2025
|Bad Boys: Ride or Die
|07/11/2025
|Bleeding Tiger: Internal Affairs
|08/11/2025
|The Meg
|08/11/2025
|Twisters
|08/11/2025
|Snajper
|12/11/2025
|Szeregowiec Ryan
|13/11/2025
|13 godzin: Tajna misja w Benghazi
|14/11/2025
|Operation Mistletoe
|15/11/2025
|A Cinderella Christmas Ball
|15/11/2025
|Christmas Under the Northern Lights
|15/11/2025
|Skąd wiesz?
|15/11/2025
|Renovation Romance
|15/11/2025
|Rodzinny dom wariatów
|15/11/2025
|Król rozrywki
|15/11/2025
|Last Christmas
|17/11/2025
|Tarot: Karta śmierci
|22/11/2025
|Legion samobójców
|22/11/2025
|Ani słowa więcej
|22/11/2025
|Tożsamość Bourne'a
|23/11/2025
|Dziedzictwo Bourne'a
|23/11/2025
|Krucjata Bourne'a
|23/11/2025
|Ultimatum Bourne'a
|23/11/2025
|Jason Bourne
|23/11/2025
|Bliźniak
|24/11/2025
|Pięć koszmarnych nocy
|25/11/2025
|G.I. Joe: Odwet
|26/11/2025
|G.I. Joe: Czas Kobry
|26/11/2025
|Snake Eyes: Geneza G.I. Joe
|27/11/2025
|Istoty fantastyczne
|28/11/2025
Źródło: Netflix