Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

Jakie premiery pojawią się na Netflixie w listopadzie 2025 roku? Lista nowości jest zgodna z oczekiwaniami, bo dostajemy wielkie hity, atrakcyjne premiery i potencjalnie dobre produkcje. Zobaczcie, co przygotowano do oglądania.
Adam Siennica
Adam Siennica
netflix 
Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu fot. Netflix
Jaka jest najważniejsza premiera Netflixa w listopadzie 2025 roku? Wszyscy są zgodni, że to przede wszystkim pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things, która pojawi się 27 listopada. To koniec miesiąca, ale zdecydowanie mówimy o najbardziej oczekiwanym tytule. Serialem, który ma szansę podbić serca widzów i być tematem dyskusji, jest Heweliusz - oczekiwana polska produkcja oparta na faktach w reżyserii Jana Holoubka, twórcy hitów Rojst i Wielka woda.

Z wyróżniających się tytułów mamy pełną akcji Bitwę samurajów oraz oczekiwanego Frankensteina w reżyserii Guillermo del Toro. Wśród tytułów na licencji widzimy, że Shrek znalazł nowy dom w streamingu – wszystkie części pojawią się 1 listopada. Podobnie jak ukochany przez Polaków Kevin sam w domu, który wraz z drugą częścią również dołącza do biblioteki Netflixa.

Netflix - premiery na listopad 2025 roku

FILMY I SERIALE ORYGINALNE
Dr Seuss: Snicze 03/11/2025
Wśród fal i na wojnie 03/11/2025
Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025
Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025
Po prostu Alice 05/11/2025
Heweliusz 05/11/2025
Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025
Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025
The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025
Śmierć od pioruna 06/11/2025
Którą wybrać? 07/11/2025
Frankenstein 07/11/2025
Mango 07/11/2025
Baramulla 07/11/2025
Gdy inni stali z boku 07/11/2025
MARINES 10/11/2025
Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025
Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025
Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025
Jestem Eddie 12/11/2025
Święta z eks 12/11/2025
Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025
Pani Playmen 12/11/2025
Wybuchowy pocałunek 12/11/2025
Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025
Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025
Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025
Bitwa samurajów 13/11/2025
Bestia we mnie 13/11/2025
Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025
Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025
W krainie snów 14/11/2025
Jak wygrać na loterii 14/11/2025
Kryształowa kukułka 14/11/2025
Jake Paul vs. Tank Davis 15/11/2025
Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025
Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025
Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025
Syn tysiąca ojców 19/11/2025
Szampańskie święta 19/11/2025
Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025
Szaleństwa 20/11/2025
Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025
Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025
Sny o pociągach 21/11/2025
ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025
Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025
Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025
Świąteczny skok 26/11/2025
Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025
Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025
WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025
TYTUŁY NA LICENCJI
Shooting Stars: Królowie kosza 01/11/2025
Shrek 01/11/2025
Shrek 2 01/11/2025
Shrek Trzeci 01/11/2025
Shrek Forever 01/11/2025
Króliczek 01/11/2025
Wielki Biały Ninja 01/11/2025
Pamięć absolutna 01/11/2025
Gang z boiska 01/11/2025
Kot w butach 01/11/2025
Obsesja zazdrości 01/11/2025
Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 01/11/2025
Okruchy dnia 01/11/2025
Jack Reacher: Jednym strzałem 01/11/2025
Zmowa pierwszych żon 01/11/2025
Oficer Blart w Las Vegas 01/11/2025
Pół na pół 01/11/2025
All I Need for Christmas 01/11/2025
Christmas Under the Lights 01/11/2025
Haul Out the Holly 01/11/2025
Our Holiday Story 01/11/2025
Alex – sam w domu 01/11/2025
Kevin sam w Nowym Jorku 01/11/2025
Kevin sam w domu 01/11/2025
Finn sam w domu: Świąteczny skok 01/11/2025
Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025
Transformers 3 04/11/2025
Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025
Transformers 04/11/2025
Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025
Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025
Czas zabijania 05/11/2025
Szpilka 07/11/2025
Kac Vegas 07/11/2025
Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025
Kac Vegas III 07/11/2025
Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025
Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025
The Meg 08/11/2025
Twisters 08/11/2025
Snajper 12/11/2025
Szeregowiec Ryan 13/11/2025
13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025
Operation Mistletoe 15/11/2025
A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025
Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025
Skąd wiesz? 15/11/2025
Renovation Romance 15/11/2025
Rodzinny dom wariatów 15/11/2025
Król rozrywki 15/11/2025
Last Christmas 17/11/2025
Tarot: Karta śmierci 22/11/2025
Legion samobójców 22/11/2025
Ani słowa więcej 22/11/2025
Tożsamość Bourne'a 23/11/2025
Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025
Krucjata Bourne'a 23/11/2025
Ultimatum Bourne'a 23/11/2025
Jason Bourne 23/11/2025
Bliźniak 24/11/2025
Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025
G.I. Joe: Odwet 26/11/2025
G.I. Joe: Czas Kobry 26/11/2025
Snake Eyes: Geneza G.I. Joe 27/11/2025
Istoty fantastyczne 28/11/2025

 

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
netflix 
