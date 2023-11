Netflix - ujawniono kolejne gry, jakie trafią do katalogu usługi. Wśród nich wielki hit z 2020 roku

fot. Supergiant Games

Netflix intensywnie pracuje nad tym, by zainteresować swoich abonentów nie tylko filmami i serialami, ale również grami dostępnymi w ramach usługi. Niedawno zapowiedziano kilka produkcji na podstawie popularnych produkcji, a teraz ujawniono, że w mniej lub bardziej odległej przyszłości do ich katalogu dołączą również trzy niezależne hity: Death's Door, Katana Zero oraz... Hades.

Death's Door to wymagająca gra akcji, w której gracze wcielają się w kruka trudniącego się zbieraniem dusz zmarłych. Twórcy ze studia Acid Nerve przygotowali efektowne i trudne pojedynki, a także pomysłowe starcia z bossami. Produkcja ta ma trafić "wkrótce" na urządzenia mobilne z aplikacją Netflix.

Druga z gier to Katana Zero, pod wieloma względami przypominająca popularne Hotline Miami, choc prezentująca wydarzenia z innej perspektywy. Ten tytuł ma być dostępny w 2024 roku, ale dokładny termin nie został ujawniony.

Ostatnia produkcja, jaka w przyszłości pojawi się w usłudze, to Hades. Gra zadebiutowała w 2020 roku na PC oraz Nintendo Switch, a później doczekała się także portów na pozostałe konsole i spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami. Dość powiedzieć, że jej średnia ocen w serwisie Opencritic to 94/100 przy ponad 180 opiniach, co czyni ją jednym z najlepiej ocenianych tytułów ostatnich lat. Jest jednak pewien haczyk: Hades trafi do katalogu Netflixa w 2024 roku, ale ma być dostępny wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS.