Pierwszy zwiastun serialu Tęsknię za tobą. Oto nowy owoc współpracy Netflixa i Harlana Cobena

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Współpraca Netflixa i Harlana Cobena ma się nadal bardzo dobrze. Wynikło z niej już wiele udanych produkcji, które odniosły na platformie sukcesy. Teraz obie strony liczą na kontynuowanie udanej pasji, a kolejną cegiełką ma być serial Tęsknię za tobą. Sam Coben pełnił rolę producenta wykonawczego przy tej produkcji.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun. Poznaliśmy też datę premiery - Tęsknię za tobą zadebiutuje 1 stycznia 2025 roku. Czy Netflix wejdzie w nowy rok z udanym serialem? Sprawdźcie zwiastun poniżej.

Tęsknię za tobą - co wiadomo?

Guy Hescott jest producentem. W ekipie producentów wykonawczych znajduje się z kolei sam Harlan Coben, Nicola Shindler, Richard Fee, Victoria Asare-Archer i Danny Brocklehurst. Scenariusz do odcinków napisze Victoria Asare-Archer, która napisała już dwa odcinki do innego serialu na podstawie powieści Cobena, czyli Zostań przy mnie z 2021 roku. Sean Spencer z pomocą Isher Sahoty zajmie się reżyserią.

Tęsknię za tobą opowie historię Kat Donovan. To detektyw, która natknie się na swojego byłego narzeczonego w aplikacji randkowej, co zmusi ją do powrotu do tajemnicy dookoła śmierci własnego ojca.

Premiera Tęsknię za tobą 1 stycznia 2025 roku na Netflixie.