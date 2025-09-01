Netflix - nowości na wrzesień 2025. Wednesday, Szybcy i wściekli i 1670
Sprawdźcie, co przygotował Netflix na wrzesień 2025! Oto pełna lista premier tego miesiąca.
Nadejście jesieni zwiastuje długie wieczory pod kocykiem w towarzystwie dobrego serialu albo filmu - a Netflix jak zawsze nie zawodzi, prezentując pokaźną listę wrześniowych premier!
Nadchodzą nowe odcinki serialowych hitów platformy - już na początku miesiąca obejrzymy drugą połowę nowego sezonu Wednesday (pierwsza debiutowała na platformie w sierpniu), drugi sezon 1670 czy trzeci sezon koreańskiego Alice in Borderland.
Nie zabraknie także premier na licencji - w tym miesiącu pojawią się m.in. dwie części horroru Obecność czy osiem filmów z franczyzy Szybcy i wściekli.
Pełną listę wrześniowych premier znajdziecie poniżej.
Netflix - premiery na wrzesień 2025
|FILMY I SERIALE NETFLIX
|Wednesday: Sezon 2 - część 2
|03/09/2025
|Konsjerżka Pokemonów: Sezon 1 - część 2
|04/09/2025
|Odliczanie: Canelo vs. Crawford
|04/09/2025
|Miłość, oszustwa i zemsta
|05/09/2025
|Inspektor Zende
|05/09/2025
|Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą
|07/09/2025
|Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba
|08/09/2025
|Her Mother's Killer: Sezon 2
|08/09/2025
|Jordan Jensen: Take Me With You
|09/09/2025
|Całus albo śmierć
|09/09/2025
|Charlie Sheen: Dokument
|10/09/2025
|Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5
|10/09/2025
|Zabite
|10/09/2025
|Miłość jest ślepa: Francja
|10/09/2025
|Akademia łotrów
|11/09/2025
|Wilczy król: Sezon 2
|11/09/2025
|Dziennik porzuconej dziewczyny
|11/09/2025
|Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2
|11/09/2025
|Piękna i Bester
|12/09/2025
|Nie ten Paryż
|12/09/2025
|Ratu Ratu Queens: Serial
|12/09/2025
|Ty i wszystko inne
|12/09/2025
|Klątwy
|12/09/2025
|Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
|14/09/2025
|Next Gen Chef
|17/09/2025
|1670: Sezon 2
|17/09/2025
|Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu
|17/09/2025
|Ten sam dzień z tobą
|18/09/2025
|Black Rabbit
|18/09/2025
|Miłość platoniczna
|18/09/2025
|Na podbój Bollywood
|18/09/2025
|Może tak, może nie
|19/09/2025
|Nawiedzony biznes
|19/09/2025
|Bunkier miliarderów
|19/09/2025
|Blippi poznaje zawody: Sezon 2
|22/09/2025
|Cristela Alonzo: Upper Classy
|23/09/2025
|Niespodziewany gość
|24/09/2025
|Na marginesie
|25/09/2025
|Wskaż mordercę
|25/09/2025
|Alice in Borderland: Sezon 3
|25/09/2025
|Ród Guinnessów
|25/09/2025
|Francuski kochanek
|26/09/2025
|Rut i Boaz
|26/09/2025
|Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4
|26/09/2025
|Ángela
|26/09/2025
|Earthquake: Joke Telling Business
|30/09/2025
|Koszmary z natury
|30/09/2025
|TYTUŁY NA LICENCJI
|Małe kobietki
|01/09/2025
|Ósma klasa
|01/09/2025
|Obłędny rycerz
|01/09/2025
|Buntownik z wyboru
|01/09/2025
|Swobodny jeździec
|01/09/2025
|Profesor Marston i Wonder Women
|01/09/2025
|Escape Room: Najlepsi z najlepszych
|01/09/2025
|Wykiwać klawisza
|01/09/2025
|Moneyball
|01/09/2025
|Wichry namiętności
|01/09/2025
|American Hustle
|01/09/2025
|Escape Room
|01/09/2025
|Mroczna wieża
|01/09/2025
|Hook
|01/09/2025
|Dzielnica Lakeview
|01/09/2025
|Amsterdam
|01/09/2025
|Dzikie łowy
|01/09/2025
|Chwała
|01/09/2025
|Tylko ty
|01/09/2025
|Powrót do siebie
|01/09/2025
|Sezon na misia
|01/09/2025
|Sezon na misia 2
|01/09/2025
|Sezon na misia 3
|01/09/2025
|Sezon na misia 4: Strach się bać
|01/09/2025
|Artur ratuje Gwiazdkę
|01/09/2025
|Ms. Rachel: Sezon 2
|01/09/2025
|Szybcy i wściekli: Tokio Drift
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 7
|02/09/2025
|Za szybcy, za wściekli
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 5
|02/09/2025
|Szybko i wściekle
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 6
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
|02/09/2025
|W sieci pająka
|04/09/2025
|Pogromcy duchów: Imperium lodu
|05/09/2025
|Barbie & Teresa: Recipe For Friendship
|05/09/2025
|Cała ona
|06/09/2025
|Uciekinier
|07/09/2025
|Negocjator
|09/09/2025
|Piękna i szalona
|12/09/2025
|Spuszczone ze smyczy
|16/09/2025
|Siódmy syn
|17/09/2025
|Inside
|17/09/2025
|Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2
|17/09/2025
|Obecność
|18/09/2025
|Obecność 2
|18/09/2025
|Czarne bractwo. BlacKkKlansman
|18/09/2025
|Little Angel: Część 6
|18/09/2025
|Maria, Królowa Szkotów
|19/09/2025
|Uciekaj!
|19/09/2025
|Dyktator
|20/09/2025
|Człowiek w ogniu
|21/09/2025
|Oppenheimer
|21/09/2025
|Hop
|21/09/2025
|Stoker
|22/09/2025
|Scissor Seven: Sezon 5
|25/09/2025
|Ojciec Chrzestny
|25/09/2025
|Baywatch. Słoneczny patrol
|25/09/2025
|Ojciec Chrzestny II
|25/09/2025
|Jak stracić chłopaka w 10 dni
|25/09/2025
|Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone
|25/09/2025
|Monster High: Sezon 2B
|26/09/2025
|ONE PIECE: East Blue: Część 1
|30/09/2025
|Złodziej tożsamości
|30/09/2025
Netflix - nowości na sierpień 2025. Wielki powrót Wednesday, Rodzina Addamsów i saga Mad Max
Źródło: netflix
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat