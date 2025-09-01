Reklama
placeholder

Netflix - nowości na wrzesień 2025. Wednesday, Szybcy i wściekli i 1670

Sprawdźcie, co przygotował Netflix na wrzesień 2025! Oto pełna lista premier tego miesiąca.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  netflix 
Wednesday, 2. sezon, część 2. - 3 września (Netflix) fot. materiały prasowe
Reklama

Nadejście jesieni zwiastuje długie wieczory pod kocykiem w towarzystwie dobrego serialu albo filmu - a Netflix jak zawsze nie zawodzi, prezentując pokaźną listę wrześniowych premier!

Nadchodzą nowe odcinki serialowych hitów platformy - już na początku miesiąca obejrzymy drugą połowę nowego sezonu Wednesday (pierwsza debiutowała na platformie w sierpniu), drugi sezon 1670 czy trzeci sezon koreańskiego Alice in Borderland.

Nie zabraknie także premier na licencji - w tym miesiącu pojawią się m.in. dwie części horroru Obecność czy osiem filmów z franczyzy Szybcy i wściekli

Pełną listę wrześniowych premier znajdziecie poniżej. 

Netflix - premiery na wrzesień 2025

FILMY I SERIALE NETFLIX 
Wednesday: Sezon 2 - część 2 03/09/2025
Konsjerżka Pokemonów: Sezon 1 - część 2 04/09/2025
Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
Inspektor Zende 05/09/2025
Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
Całus albo śmierć 09/09/2025
Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
Zabite  10/09/2025
Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
Akademia łotrów 11/09/2025
Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
Piękna i Bester 12/09/2025
Nie ten Paryż 12/09/2025
Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
Ty i wszystko inne 12/09/2025
Klątwy 12/09/2025
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
Next Gen Chef 17/09/2025
1670: Sezon 2 17/09/2025
Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025
Ten sam dzień z tobą  18/09/2025
Black Rabbit 18/09/2025
Miłość platoniczna  18/09/2025
Na podbój Bollywood 18/09/2025
Może tak, może nie 19/09/2025
Nawiedzony biznes 19/09/2025
Bunkier miliarderów 19/09/2025
Blippi poznaje zawody: Sezon 2  22/09/2025
Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025
Niespodziewany gość 24/09/2025
Na marginesie 25/09/2025
Wskaż mordercę 25/09/2025
Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025
Ród Guinnessów 25/09/2025
Francuski kochanek 26/09/2025
Rut i Boaz 26/09/2025
Pokémon Horyzonty: Sezon 2  – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025
Ángela 26/09/2025
Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025
Koszmary z natury 30/09/2025
TYTUŁY NA LICENCJI
Małe kobietki 01/09/2025
Ósma klasa  01/09/2025
Obłędny rycerz 01/09/2025
Buntownik z wyboru 01/09/2025
Swobodny jeździec 01/09/2025
Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
Wykiwać klawisza 01/09/2025
Moneyball 01/09/2025
Wichry namiętności 01/09/2025
American Hustle 01/09/2025
Escape Room 01/09/2025
Mroczna wieża 01/09/2025
Hook 01/09/2025
Dzielnica Lakeview 01/09/2025
Amsterdam 01/09/2025
Dzikie łowy 01/09/2025
Chwała  01/09/2025
Tylko ty 01/09/2025
Powrót do siebie 01/09/2025
Sezon na misia 01/09/2025
Sezon na misia 2 01/09/2025
Sezon na misia 3 01/09/2025
Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
Szybko i wściekle 02/09/2025
Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
Szybcy i wściekli 02/09/2025
Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
W sieci pająka 04/09/2025
Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
Cała ona 06/09/2025
Uciekinier 07/09/2025
Negocjator 09/09/2025
Piękna i szalona 12/09/2025
Spuszczone ze smyczy 16/09/2025
Siódmy syn 17/09/2025
Inside 17/09/2025
Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025
Obecność  18/09/2025
Obecność 2 18/09/2025
Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025
Little Angel: Część 6 18/09/2025
Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025
Uciekaj! 19/09/2025
Dyktator 20/09/2025
Człowiek w ogniu 21/09/2025
Oppenheimer 21/09/2025
Hop 21/09/2025
Stoker 22/09/2025
Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025
Ojciec Chrzestny 25/09/2025
Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025
Ojciec Chrzestny II 25/09/2025
Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025
Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025
Monster High: Sezon 2B 26/09/2025
ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025
Złodziej tożsamości 30/09/2025

Netflix - nowości na sierpień 2025. Wielki powrót Wednesday, Rodzina Addamsów i saga Mad Max

 

Źródło: netflix

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  netflix 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2023
1670
Oglądaj TERAZ 1670 Komedia

8,0

2022
Oglądaj TERAZ Wednesday Komedia

Najnowsze

1 Zamach na papieża
-

Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego nadchodzi! Fragment Zamachu na papieża

2 Ród Guinnesów
-

Twórca Peaky Blinders przygotował kolejny hit? Zwiastun serialu Ród Guinnesów

3 Wednesday
-

Oto Lady Gaga w 2. sezonie Wednesday! Netflix opublikował zdjęcie

4 Marvel - Tony Stark - Spider-Man
-

Zakończenie Avengers: Doomsday wg AI. Wizualny koszmar, ale pomysł wzrusza do łez

5 Dwayne Johnson
-

Dwayne Johnson przyznał, że nie wszystkie jego filmy były dobre. O tej roli marzył od dawna

6 007 First Light
-

Już wkrótce zobaczymy gameplay z 007: First Light. Zapowiedziano prezentację gry

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e167

Moda na sukces

s42e227

Ridiculousness

s42e228

Ridiculousness

s42e229

Ridiculousness

s42e230

Ridiculousness

s38e159

Zatoka serc

s27e23

Big Brother (US)

s35e06

Ekipa z Essex
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zendaya
Zendaya

ur. 1996, kończy 29 lat

Boyd Holbrook
Boyd Holbrook

ur. 1981, kończy 44 lat

Lara Pulver
Lara Pulver

ur. 1980, kończy 45 lat

Ludwig Göransson
Ludwig Göransson

ur. 1984, kończy 41 lat

Zoe Lister
Zoe Lister

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

10

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV