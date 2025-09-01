Netflix - nowości na wrzesień 2025. Wednesday, Szybcy i wściekli i 1670

fot. materiały prasowe

Nadejście jesieni zwiastuje długie wieczory pod kocykiem w towarzystwie dobrego serialu albo filmu - a Netflix jak zawsze nie zawodzi, prezentując pokaźną listę wrześniowych premier!

Nadchodzą nowe odcinki serialowych hitów platformy - już na początku miesiąca obejrzymy drugą połowę nowego sezonu Wednesday (pierwsza debiutowała na platformie w sierpniu), drugi sezon 1670 czy trzeci sezon koreańskiego Alice in Borderland.

Nie zabraknie także premier na licencji - w tym miesiącu pojawią się m.in. dwie części horroru Obecność czy osiem filmów z franczyzy Szybcy i wściekli.

Pełną listę wrześniowych premier znajdziecie poniżej.

Netflix - premiery na wrzesień 2025

FILMY I SERIALE NETFLIX Wednesday 03/09/2025 Konsjerżka Pokemonów: Sezon 1 - część 2 04/09/2025 Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025 Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025 Inspektor Zende 05/09/2025 Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025 Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025 Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025 Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025 Całus albo śmierć 09/09/2025 Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025 Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025 Zabite 10/09/2025 Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025 Akademia łotrów 11/09/2025 Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025 Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025 Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025 Piękna i Bester 12/09/2025 Nie ten Paryż 12/09/2025 Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025 Ty i wszystko inne 12/09/2025 Klątwy 12/09/2025 Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025 Next Gen Chef 17/09/2025 1670 17/09/2025 Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025 Ten sam dzień z tobą 18/09/2025 Black Rabbit 18/09/2025 Miłość platoniczna 18/09/2025 Na podbój Bollywood 18/09/2025 Może tak, może nie 19/09/2025 Nawiedzony biznes 19/09/2025 Bunkier miliarderów 19/09/2025 Blippi poznaje zawody: Sezon 2 22/09/2025 Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025 Niespodziewany gość 24/09/2025 Na marginesie 25/09/2025 Wskaż mordercę 25/09/2025 Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025 Ród Guinnessów 25/09/2025 Francuski kochanek 26/09/2025 Rut i Boaz 26/09/2025 Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025 Ángela 26/09/2025 Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025 Koszmary z natury 30/09/2025 TYTUŁY NA LICENCJI Małe kobietki 01/09/2025 Ósma klasa 01/09/2025 Obłędny rycerz 01/09/2025 Buntownik z wyboru 01/09/2025 Swobodny jeździec 01/09/2025 Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025 Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025 Wykiwać klawisza 01/09/2025 Moneyball 01/09/2025 Wichry namiętności 01/09/2025 American Hustle 01/09/2025 Escape Room 01/09/2025 Mroczna wieża 01/09/2025 Hook 01/09/2025 Dzielnica Lakeview 01/09/2025 Amsterdam 01/09/2025 Dzikie łowy 01/09/2025 Chwała 01/09/2025 Tylko ty 01/09/2025 Powrót do siebie 01/09/2025 Sezon na misia 01/09/2025 Sezon na misia 2 01/09/2025 Sezon na misia 3 01/09/2025 Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025 Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025 Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025 Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025 Szybcy i wściekli 7 02/09/2025 Za szybcy, za wściekli 02/09/2025 Szybcy i wściekli 5 02/09/2025 Szybko i wściekle 02/09/2025 Szybcy i wściekli 6 02/09/2025 Szybcy i wściekli 02/09/2025 Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025 W sieci pająka 04/09/2025 Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025 Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025 Cała ona 06/09/2025 Uciekinier 07/09/2025 Negocjator 09/09/2025 Piękna i szalona 12/09/2025 Spuszczone ze smyczy 16/09/2025 Siódmy syn 17/09/2025 Inside 17/09/2025 Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025 Obecność 18/09/2025 Obecność 2 18/09/2025 Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025 Little Angel: Część 6 18/09/2025 Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025 Uciekaj! 19/09/2025 Dyktator 20/09/2025 Człowiek w ogniu 21/09/2025 Oppenheimer 21/09/2025 Hop 21/09/2025 Stoker 22/09/2025 Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025 Ojciec Chrzestny 25/09/2025 Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025 Ojciec Chrzestny II 25/09/2025 Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025 Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025 Monster High: Sezon 2B 26/09/2025 ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025 Złodziej tożsamości 30/09/2025

