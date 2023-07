Netflix - nowości na sierpień 2023. One Piece, Prawnik z Lincolna i Misja Stone

fot. Netflix

Netflix na sierpień to kilka oczekiwanych tytułów, obok których subskrybenci platformy nie przejdą obojętnie. Wśród serialu jest to na pewno One Piece, czyli dziwaczna historia o piratach oparta na kultowej mandze. Netflix wierzy w ten projekt i wydał bardzo dużo na to, by osiągnąć tutaj jakość. Obok tego na pewno druga część serialu Prawnik z Lincolna przyciągnie uwagę.

Z filmów główną premierę jest film akcji o szpiegach pod tytułem Misja Stone. To projekt, w którym jako producentka i aktorka bardzo zaangażowała się sama Gal Gadot. Zapowiada sie widowiskowo.

Netflix - wideo zapowiedź - sierpień 2023

Nowości w Netflix na sierpień 2023 - najciekawsze tytuły

The Seven Deadly Sins_ Grudge of Edinburgh Part 2

Netflix - filmy i seriale na sierpień 2023