Netflix - 6 filmów z opóźnioną datą premiery. Zobaczycie je dopiero w 2024 roku

Fot. Netflix

Reklama

What’s on Netflix poinformowało, że 6 filmów, które miało zadebiutować w Netflixie jeszcze w tym roku, będzie mieć przesuniętą datę premiery. Zobaczymy je dopiero w 2024 roku. Nie podano oficjalnego oświadczenia, skąd to opóźnienie. Możliwe, że po prostu trzeba je jeszcze dopracować, a to zajmie trochę czasu.

Netflix - nowości na sierpień 2023. One Piece, Prawnik z Lincolna i Misja Stone

Netflix - 6 filmów z opóźnioną datą premiery

Jakie tytuły zostały opóźnione? Pełną listę znajdziecie poniżej. Na pewno wiele osób czekało na premierę Damsel, czyli filmu fantasy z Millie Bobby Brown w roli głównej. To aktorka, którą wielu widzów pokochało za rolę Jedenastki w Stranger Things. W swoim najnowszym projekcie wcieli się księżniczkę Elodie, której daleko jest do damy w opałach. Poza tym warto zwrócić uwagę na Players, które oryginalnie miało zadebiutować jesienią 2023 roku. To kolejny projekt Toma Ellisa, którego zagrał tytułową rolę w serialu Lucyfer. Tym razem nie będzie uciekać z piekła, tylko szukać miłości.