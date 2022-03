Netflix otworzy biuro w Warszawie. Ile firma zainwestowała w polskie produkcje?

Netflix

Pierwszym serialem oryginalnym Netflixa realizowanym w Polsce była produkcja 1983 z 2018 roku. Od tamtego czasu powstało sporo kolejnych seriali, a także filmów stworzonych specjalnie z myślą o platformie netflix, które finansowane były przez amerykańskiego giganta streamingowego. W specjalnej informacji prasowej, Netflix ujawnił kwotę przeznaczoną w 2020 i 2021 roku na rozwój lokalnej biblioteki. W tym okresie przeznaczono 490 milionów złotych, tworząc przy tym 2600 miejsc pracy. 29 marca Netflix ogłosił otwarcie biura w Warszawie, które będzie pełniło funkcję hubu na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.

W informacji prasowej czytamy, że Polska stała się kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią – mówi Larry Tanz, Vice President, Head of Original Series, EMEA at Netflix.

Otwarcie takiego biura ma oznaczać, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne.

Czytamy też o sukcesie polskich produkcji na arenie międzynarodowej:

Dzięki globalnemu zasięgowi serwisu polskie produkcje Netflix zyskały sławę w Polsce i na świecie. Sexify trafił na listę 10 najchętniej oglądanych tytułów w ponad 80 krajach i zajął 1 miejsce w 20, m.in. we Włoszech, Indiach, Egipcie i Dominikanie. Świąteczny komedia Dawid i elfy utrzymywała się w globalnym rankingu Top 10 przez trzy tygodnie. Szczególną popularność zdobył w 24 krajach i zajął 2 miejsce na Malcie oraz 4 miejsce w Niemczech. W głębi lasu – drugi polski serial oryginalny Netflix stworzony na podstawie bestsellerowej powieści kryminalnej Harlana Cobena – trafił na listy Top 10 w około 40 krajach m.in.: Brazyli, Francji, Grecji, Polska, Argentynie, Wielkiej Brytani i Irlandii. Film W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 utrzymywał się w czołówce światowego rankingu przez dwa tygodnie i pokochali go widzowie z 31 krajów. Natomiast film Jak pokochałam gangstera przez 5 tygodni nieprzerwanie utrzymywał się na globalnej liście Top 10, a przez pierwsze 3 tygodnie był w pierwszej trójce najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych.

