Netflix tańszy w Polsce? Cena pakietu Podstawowego się zmieni

fot. materiały prasowe

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl Netflix zmniejsza cenę pakietu Podstawowego w naszym kraju. Wynosi ona 29 zł. Poprzednio kosztował on 34 zł. Natomiast zwiększa się koszt pakietu Premium. Z 52 zł poprzednio wzrósł on do 60 zł. Pakiet Standard pozostaje w niezmienionej cenie 43 zł.

Nowe stawki obowiązują od czwartku, 5 sierpnia, wszystkich nowych subskrybentów. Natomiast obecnych nowe ceny będą obowiązywać od najbliższego okresu rozliczeniowego. Wszyscy subskrybenci otrzymają od Netflixa maila z informacją o zmianie.

Netflix

Streamingowy gigant nie podał oficjalnych powodów zmian cen. W komunikacie informuje, że może to robić ze względu na zmiany lokalnych warunków rynkowych, takich jak wysokość podatków czy inflacja.

Netflix pod koniec czerwca miał 209,18 mln subskrybentów na całym świecie. W maju 2021 roku w Polsce przeglądarkowa wersja platformy zanotowała 5,84 mln użytkowników.