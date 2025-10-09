placeholder
Powstaną kolejne polskie projekty dla Netflixa! Pierwsze zdjęcia z Buntu i kontynuacji Kolorów zła

Nowy dyrektor programowy Netflixa w Polsce nie zmienia planów, a rodzime produkcje będą nadal istotnym punktem programu. Zapowiedziano nowe filmy oraz seriale i pokazano zdjęcia z części z nich.
Wiktor Stochmal
netflix 
filmy
Kolory zła: Czerwień
W ostatnich latach Netflix prężnie rozwija polską kinematografię i inwestuje w powstawanie nowych filmów oraz seriali przeznaczonych dla platformy. Wygląda na to, że plan dalszego rozwoju się nie zmieni po przyjściu nowego dyrektora programowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Łukasza Kłuskiewicza. Zapowiedziano nowe polskie projekty, które w niedalekiej przyszłości zadebiutują w Netflixie.

Nadchodzi Piekło kobiet! Serial HBO Max może zaskoczyć!

Jesteśmy częścią polskiej branży audiowizualnej od blisko dekady i chcemy dalej inwestować w najlepszą rozrywkę dla widzów. Naszym celem jest tworzenie oferty tak różnorodnej, jak gusta polskiej publiczności – bo to widz jest w centrum wszystkiego, co robimy – wytłumaczył.

Potwierdzono też plany na kolejne polskie produkcje dla platformy i pokazano pierwsze zdjęcia. Są to:

  • Bunt – inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce.
  • Czarna Wołga – film o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL – Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci z małego miasteczka. Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz, Marianna Zydek.
  • Kolory zła: Czerń – po gorącym przyjęciu Kolorów zła: Czerwień Jakub Gierszał powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem główny bohater przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku.
  • Podlasie – nowa historia ze świata ciepło przyjętej komedii Nic na siłę, z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką.
  • Znieczulenie – pierwszy polski serial medyczny Netflixa z Leszkiem Lichotą w roli neurochirurga, który po śmiałej, lecz nieudanej operacji, zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości. Obok niego na ekranie Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak

Znieczulenie

Znieczulenie
Ponadto możemy się spodziewać 3. sezonu 1670, serialu kostiumowego opartego na Lalce czy polskiej edycji Love is Blind.

Źródło: stories.prowly.com

