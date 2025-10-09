Powstaną kolejne polskie projekty dla Netflixa! Pierwsze zdjęcia z Buntu i kontynuacji Kolorów zła

Netflix

W ostatnich latach Netflix prężnie rozwija polską kinematografię i inwestuje w powstawanie nowych filmów oraz seriali przeznaczonych dla platformy. Wygląda na to, że plan dalszego rozwoju się nie zmieni po przyjściu nowego dyrektora programowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Łukasza Kłuskiewicza. Zapowiedziano nowe polskie projekty, które w niedalekiej przyszłości zadebiutują w Netflixie.

Jesteśmy częścią polskiej branży audiowizualnej od blisko dekady i chcemy dalej inwestować w najlepszą rozrywkę dla widzów. Naszym celem jest tworzenie oferty tak różnorodnej, jak gusta polskiej publiczności – bo to widz jest w centrum wszystkiego, co robimy – wytłumaczył.

Potwierdzono też plany na kolejne polskie produkcje dla platformy i pokazano pierwsze zdjęcia. Są to: