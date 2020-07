Netflix: SpongeBob Film: Na ratunek i inne produkcje wzbogacą ofertę platformy

fot. materiały prasowe

Netflix wzbogaci swoją ofertę o kolejne nowe produkcje. SpongeBob Film: Na ratunek, z którego dystrybucji kinowej zrezygnował Paramount Pictures i Nickelodeon, trafi na platformę streamingową na całym świecie poza Chinami. Na premierę filmu najprawdopodobniej nie będziemy musieli czekać do 2021 roku, jak było to w pierwotnych planach. Netflix nie podał jeszcze konkretnej daty premiery.

Gigant streamingowy zakupił również prawa do pierwszej w historii Indii animacji zatytułowanej Bombay Rose. Film skupia się na młodej, hinduskiej tancerce o imieniu Kamala, która mieszka na ulicach Bombaju. Nie chcąc wychodzić młodo za mąż, musi wybrać pomiędzy swoją rodziną, a miłością do Salima, osieroconego, muzułmańskiego chłopca. Bombay Rose pojawi się na Netflixie w czwartym kwartale 2020 roku, oprócz Chin i Francji, gdzie będzie mieć premierę w 2021 roku.

Z kolei adaptacja bestsellerowej powieści Vikram Seth, A Suitable Boy również trafi do międzynarodowej dystrybucji na Netflixie. Sześcioodcinkowy serial opowiada historię studentki o imieniu Lata, która dorasta w Północnych Indiach na początku lat 50. W tym czasie rodzi się nowa tożsamość niepodległego kraju, w którym będzie mogła po raz pierwszy wziąć udział w demokratycznych wyborach. W głównych rolach wystąpili: Tanya Maniktala, Mikhail Sen i Danesh Razvi. Scenariusz do serialu produkcji BBC napisał Andrew Davies (seriale Les Misérables i Wojna i pokój). Za reżyserię odpowiada Mira Nair.

Dyrektor studia Lookout Point, które wyprodukowało serial dla BBC, jest zadowolony z umowy z Netflixem:

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Netflixem, która umożliwi A Suitable Boy dostarcie do międzynarodowej widowni, zaraz po debiucie w Wielkiej Brytanii na BBC One. To epicka historia opowiadająca prawdy o życiu, miłości i rodzinie w kraju, który szybko się zmienia, a także o tematach i doświadczeniach tak aktualnych dzisiaj, jak wtedy, gdy miały one miejsce.