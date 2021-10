Netflix - jest polska premiera nowego filmu Studia Ghibli! Ich pierwsza produkcja 3DCG

Fot. Studio Ghibli

Studio Ghibli to japońskie studio animacyjne, które słynie z takich klasyków jak Spirited Away: W krainie bogów czy Księżniczka Mononoke. Przez lata zbudowało sobie naprawdę doskonałą reputację. Fanów dorobku studia z pewnością ucieszy informacja, że na Netflixie pojawi się ich najnowszy film. I można go nazwać przełomowym, ponieważ jest to pierwsza w historii produkcja 3DCG Studia Ghibli. Fabuła skupi się na dziewczynce, która dorastała w sierocińcu. Jej życie całkowicie się zmienia, gdy zostaje przygarnięta przez dziwną parę i zostaje zmuszona do życia pod jednym dachem z samolubną wiedźmą.

Netflix - platforma ogłasza, kiedy premiera nowego filmu Studia Ghibli

https://twitter.com/NetflixPL/status/1448618607211122691

Earwig and The Witch - dlaczego może się okazać równie dobry co Ruchomy Zamek Hauru?

Produkcja nazywa się Earwig and The Witch. Została oparta na podstawie książki dla dzieci o tym samym tytule autorstwa Diany Wynne Jones. Utalentowana pisarka zainspirowała już wcześniej studio do stworzenia Ruchomego Zamku Hauru, który także był adaptacją jej powieści i osiągnął ogromny sukces. Earwig and The Witch zostało wyreżyserowane przez Gorō Miyazakiego. Scenariusz stworzyli Keiko Niwa i Emi Gunji. Poniżej możecie obejrzeć galerię zdjęć, które zapowiadają produkcję.

Earwig And The Witch

Polska premiera Earwig and The Witch na Netflixie już 18 listopada 2021.