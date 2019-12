Netflix tworzy więcej treści niż cała telewizja w USA 14 lat temu

Netflix to platforma streamingowa, która z roku na rok zyskuje na popularności, szturmem podbijając rynek rozrywkowy. To właśnie ten gigant upowszechnił ideę przesyłania strumieniowego i sprawił, że w ślad za nim, na świecie jak grzyby po deszczu wyrasta coraz to nowsza konkurencja. Na razie pozycja Netflixa nie wydaje się być jednak zachwiana - rokrocznie obserwuje się, że platformę subskrybuje coraz więcej osób, a ponadto samo studio tworzy jeszcze więcej filmów i seriali oryginalnych.

Zgodnie z nowymi informacjami, w 2019 roku Netflix wyprodukował 371 nowych filmów i seriali - oznacza to ponad jeden produkowany tytuł dziennie, przez dwanaście minionych miesięcy. Jest to nie tylko wyraźny wzrost w porównaniu do statystyk z ubiegłego roku (w 2018 roku Netflix wyprodukował łącznie 250 filmów i seriali oryginalnych), ale także przebicie wyników całej branży telewizyjnej w USA sprzed 14 lat - w 2005 roku amerykański przemysł telewizyjny (niezależnie od sieci czy dostawcy) wyprodukował łącznie 292 programy.

Zobacz także:

Z takim tempem produkcji, Netflix przekroczy kolejną granicę 436 filmów i seriali w ciągu najbliższego roku lub dwóch, pobijając tym samym wynik telewizji USA z 2006 roku.