Bajki w VOD są świetną propozycją dla całej rodziny - w dowolnym miejscu i czasie wystarczy sięgnąć do oferty ulubionego serwisu streamingowego, a następnie oddać się seansowi u boku najbliższych. Każda pora roku jest dobra, by zanurzyć się w świecie pełnym humoru, wyobraźni i emocji - bez znaczenia czy to lato, Wielkanoc czy święta Bożego Narodzenia. Przygotowałam Wam najciekawsze propozycje familijnych animacji dostępnych w bibliotekach Netflixa i HBO GO.

Jakie rodzinne animacje będziecie oglądać w te Święta? Dajcie znać w komentarzach.

Bajki w VOD. Fajne i rodzinne animacje na Netflix i HBO GO

Spider-Man Uniwersum 8,6 2018 Zobacz w VOD Spider-Man Uniwersum Animowany O filmie Bohaterem Spider-Man Uniwersum jest Miles Morales, nastolatek z Brooklynu, który zdobywa nadludzkie moce. Peter Parker bierze go pod swoje skrzydła i uczy go bycia superbohaterem. Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Gdybyście jeszcze dwa tygodnie temu przyszli do mnie i powiedzieli, że najlepszym filmem komiksowym roku zostanie animacja , zacząłbym albo turlać się ze śmiechu, albo... Czytaj więcej

Propozycja, która trafi przede wszystkim do młodzieży i wychowanych na komiksach Marvela dorosłych - nagradzana animacja Spider-Man Uniwersum z miejsca podbije Wasze serca. To nie tylko pełen emocji i humoru seans, ale przede wszystkim arcydzieło pod względem wizualnym - bohaterowie są jak żywcem wyjęci z kart komiksów, a cały film zachowuje się jak ruchoma powieść graficzna. Zdecydowany must-see - koniecznie znajdźcie czas na seans w te święta.

Film jest dostępny na HBO GO.

Ralph Demolka w internecie 7,1 2018 Zobacz w VOD Ralph Demolka w internecie Komedia O filmie Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 (Ralph Demolka 2) to kontynuacja animowanego hitu. Tym razem bohaterowie wejdą w świat Internetu. Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Życie mieszkańców automatów do gier jest spokojne i monotonne. W dzień chodzą do pracy – czyli są częścią danej gry – a wieczory spędzają na wspólnej zabawie. Ralphowi to jak najbardziej odpowiada.... Czytaj więcej

Ralph Demolka to znany i lubiany bohater animowany, który po kilku latach od debiutu w pierwszym filmie, powrócił także w sequelu, Ralph Demolka w internecie - to właśnie ta część jest dostępna w ofercie HBO GO, zapraszając na seans wszystkich, którzy nie mieli okazji jeszcze jej obejrzeć. Nie trzeba być fanem franczyzy, by dać się porwać tej przygodzie - wirtualny i neonowy świat cyfrowy, który jest miejscem akcji filmu, wciągnie Was wszystkich, niezależnie od wieku.

Film jest dostępny na HBO GO.

Mała Stopa 6,3 2018 Zobacz w VOD Mała Stopa Komedia O filmie Akcja filmu Smallfoot rozgrywa się wśród zaśnieżonych wierzchołków gór, gdzie spokojne życie wiodą yeti. W ich świecie nie ma ludzi, a jeśli już są, to tylko w formie legend, które... Czytaj więcej

Ciekawa zimowa propozycja w naszym grudniowym zestawieniu - Mała Stopa, która jest filmem stosunkowo nowym (zadebiutowała bowiem w 2018 roku), to pełna zwariowanego humoru przygoda dla całej rodziny. Zachwycone nią będą nie tylko dzieci - film potrafi rozbawić do łez także widzów dorosłych. Pozytywna energia, mądry przekaz i świetnej jakości animacja - wszystko to znajdziecie w tej jednej produkcji. Jeżeli nie mieliście okazji udać się do kina, seans za pośrednictwem VOD pozwoli Wam nadrobić zaległości.

Film jest dostępny na HBO GO.

Mały Książę 7,8 2015 Zobacz w VOD Mały Książę Dramat O filmie Adaptacja książki autorstwa Antoine De Saint-Exupery. Mała Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym staruszkiem z sąsiedztwa, który przedstawia się jako Pilot. Nowy znajomy opowiada jej o niezwykłym świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Świecie,... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Mark Osborn, reżyser filmu "", podjął się trudnego zadania adaptacji książki, której historia niezbyt pasuje do kinowego ekranu. Dlatego podjęto decyzję o wzięciu książkowej fabuły i... Czytaj więcej

Polskie VOD zapraszają także na seans animacji Mały Książę pochodzącej z 2015 roku. To francuska przygodowa produkcja z gatunku fantasy, bazująca na opowieści pod tym samym tytułem. Nie jest to jednak wierna adaptacja literackiego pierwowzoru, a raczej historia nowa, odświeżona i skrojona specjalnie pod młodszego widza. Efekt zachwyca - film cieszy się świetnymi recenzjami i należy do grona tych, które zdecydowanie warto obejrzeć.

Film jest dostępny na Netflix.

W głowie się nie mieści 8,2 2015 Zobacz w VOD W głowie się nie mieści Komedia O filmie Akcja 'W głowie się nie mieści' rozgrywa się w umyśle 11-letniej dziewczynki imieniem Riley. Historia opowiedziana jest z perspektywy emocji dziewczynki, które są bohaterami filmu. [opis redakcji] Kiedy Riley wraz... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji Ekipa Pixara przygotowała film inny niż wszystkie. Opowiadana we historia jest przede wszystkim nowatorska, pomysłowa i zarazem bardzo inteligentna. Nie mamy tutaj do czynienia z komedią, która... Czytaj więcej

Bardzo ceniona animacja studia Pixar - jedna z wielu, które zdobyły Oscara w kategorii animowany film pełnometrażowy. Cała historia wyróżnia się już na etapie zarysu fabuły - nie obserwujemy tu pierwszych lepszych bohaterów, którzy wyruszają na przygodę po nieznanych krainach, a emocje i uczucia, które kłębią się w głowie młodej dziewczyny. Film śledzi się z dużym zainteresowaniem, ponieważ nie tylko bawi do łez, ale także prowokuje do licznych refleksji - jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą produkcją, wykorzystajcie tę możliwość w nadchodzące Święta.

Film jest dostępny na HBO GO.

LEGO: Przygoda 8,2 2014 Zobacz w VOD LEGO: Przygoda Przygodowy O filmie Pierwszy pełnometrażowy film kinowy przedstawiający świat klocków LEGO opowiada historię Emmeta, zwyczajnej, niewychylającej się i zupełnie przeciętnej minifigurki LEGO, którą przypadkowo wzięto za bardzo niezwykłą postać, stanowiącą klucz do ocalenia... Czytaj więcej Najnowsza recenzja redakcji ("The LEGO Movie") — film-kuriozum. Blisko dwugodzinna reklama klocków. Popkulturowy tygiel, do którego wrzucono, oprócz ton LEGO, rzecz jasna, także Batmana, Supermana, Harry’ego Pottera i co tam... Czytaj więcej

Filmy z serii LEGO to bardzo charakterystyczna kategoria animacji familijnych - śledzimy w nich losy klockowych bohaterów, których przecież doskonale znamy z własnych zestawów do układania. Każdy z tych filmów to świetna przygoda, w której bohaterowie mierzą się z coraz bardziej niesłychanymi wyzwaniami - LEGO: Przygoda otwiera całą franczyzę, także jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z filmami, warto zacząć właśnie od tego.

Film jest dostępny na HBO GO.