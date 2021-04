Netflix promuje swoje letnie produkcje. Wśród nich Armia umarłych i Kissing Booth 3

fot. Clay Enos / Netflix

Netflix wydał wideo, w którym prezentuje ujęcia ze swoich letnich premier filmowych i serialowych, obiecując co tydzień nowy projekt w bibliotece platformy. Wśród zaprezentowanych w materiale produkcji znajdują się bardzo oczekiwane Armia umarłych, czyli widowisko akcji o zombie Zacka Snydera, Kissing Booth 3, czyli nowa część popularnej serii komedii romantycznych dla nastolatków, Fatherhood, nowy dramat ojcowski z udziałem Kevina Harta oraz Mitchellowie kontra maszyny, czyli nowa animacja od twórców Spider-Man Uniwersum.

Wideo promocyjne możecie obejrzeć poniżej.

Wśród innych produkcji jakie zobaczymy latem na Netfliksie znajdują się Tlen, Sweet Girl, trylogia Fear Street, Vivo, He's All That, Wish Dragon, America: The Motion Picture, The Ice Road czy The Last Mercenary.