Netflix wkrótce zniknie z Nintendo Wii U i 3DS

fot. Nintendo, Netflix

Nintendo Wii U i 3DS to dwie zupełnie różne konsole i nie chodzi tu wyłącznie o to, że jedna z nich to sprzęt stacjonarny, a druga umożliwia zabawę w dowolnym miejscu. Sprzęty te spotkały się też z zupełnie innym przyjęciem ze strony graczy. 3DS sprzedał się w ponad 70 milionach egzemplarzy i doczekał się niezwykle bogatej biblioteki gier, podczas gdy o Wii U większość już zapomniała. Nie da się jednak ukryć, że obie te konsole najlepsze lata mają już za sobą, a najlepszym na to dowodem jest fakt, że wkrótce przestaną one wspierać aplikację Netflixa – stanie się to dokładnie 30 czerwca.

Choć oglądanie filmów czy seriali na Wii U lub 3Dsie trudno uznać za rozwiązanie szczególnie komfortowe, to można spodziewać się, że wielu użytkowników decyzja ta nie przypadnie do gustu. Szczególnie, że jak na razie nic nie wskazuje na to, by następca tych urządzeń, czyli Nintendo Switch, miał takową aplikację otrzymać. Przypominamy, że konsola w tym roku będzie obchodzić swoje 4. urodziny i poza YouTube nie doczekała się wsparcia dla żadnych serwisów YouTube w Europie.