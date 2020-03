Netflix zaliczył sporą awarię w USA oraz Europie

W dobie szerzącej się epidemii koronawirusa usługi VoD przyciągają przed ekrany miliony użytkowników spragnionych rozrywki. Wszystkie topowe platformy zanotowały wzrost oglądalności, w obliczu zwiększonego obciążenia infrastruktury sieciowej prędzej czy później musiało dojść do awarii jednej z nich. Padło na Netflixa, największego gracza w branży subskrypcyjnych platform wideo.

25 marca serwery firmy odmówiły działania u części użytkowników. Klienci informowali o problemach z odtwarzaniem filmów oraz samym logowaniem się do platformy. Na szczęście firma szybko uporała się z problemem i wydała krótkie oświadczenie dla prasy:

Niektórzy nasi członkowie z USA oraz Europy nie mogli korzystać z Netflixa za pośrednictwem strony internetowej przez około godzinę. Problem został już rozwiązany, przepraszamy za niedogodności.

Jak donoszą dziennikarze serwisu Deadline, usterka nie miała charakteru globalnego i dotknęła tylko część klientów platformy. Przytaczają przykład miasta Los Angeles, gdzie użytkownicy z niektórych ulic byli całkowicie odcięci od usługi, a w innych lokalizacjach nie zaobserwowano żadnych problemów ze świadczeniem usług przez Netflixa.

Powinniśmy przygotować się na to, że w najbliższych tygodniach do takich awarii może dochodzić częściej niż przed epidemią i dotkną znacznie więcej platform VoD. Większość dużych korporacji z branży technologii rozrywkowych zapowiedziało wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa zmniejszających przeciążenie infrastruktury sieciowej, aby zapobiegać usterkom tego typu. Jakość strumieniowanych treści obniży m.in. Amazon, Disney, Netflix czy Disney, a Sony i Microsoft spowolnią pobieranie gier w godzinach największego ruchu internetowego. Działania te mają sprawić, że do takich awarii jak ta, która dotknęła 25 marca Netflixa, będzie dochodzić możliwie jak najrzadziej.