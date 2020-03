Prodigy - scenarzyści Eternals stworzą adaptację komiksu dla Netflixa

Netflix pracuje nad serialową adaptacją komiksu Prodigy Marka Millara. Do napisania scenariusza produkcji zostali zatrudnieni Matthew i Ryana Firpo, którzy byli odpowiedzialni za skrypt The Eternals. Dla przypomnienia Mark Millar kilka lat temu nawiązał współpracę ze streamingowym gigantem i sprzedał Netflixowi prawa do swojej twórczości. Jupiter’s Legacy będzie pierwszym projektem na mocy tej umowy.

Prodigy opowiada historię „najmądrzejszego człowieka na świecie” Edisona Crane'a. Crane, zdobywca Nagrody Nobla, genialny kompozytor, zdobywca złotego medalu na Olimpiadzie i ekspert w okultyzmie, nie jest zadowolony z żadnej z tych dziedzin i szuka nowych przedsięwzięć, aby pobudzić swój rozległy intelekt. Dlatego chętnie pomaga rządom, gdy te natrafią na problem, z którym nie mogą sobie poradzić.